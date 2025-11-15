＜いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ＞

10月8日に「らう゛♡戦セーション」で、ついにメジャーデビューしたいぎなり東北産。「いぎなり東北産 RE：STRAT 新たなステージへ」第2回のテーマは「メジャーデビュー記念として自分にご褒美をあげるなら何にしますか」に決定！ メジャーデビューで日々忙しい自分に何をあげたいのか、メンバーに語ってもらいます。

みなさん、こんにちは〜！ いぎなり東北産の世界の神様！ 伊達花彩です！ 今日も【伊達神文】を読もうという気持ちになって早速読み始めてくれたそこのあなた！ 本当にありがとうございます！

今回はこちらです。「メジャーデビュー記念として自分にご褒美をあげるなら」ということでですね。「そーだなあ、なんだろう〜」たくさん考えています。やっぱりメジャーデビューということで、お祝いとして本当に心から楽しんでバーベキューがしたいです！ みんなで「メジャーデビューしたんだ！」って言いながら、おいしいお肉をたくさん食べて、たくさん飲んでワイワイしたいという気持ちです。お肉を食べ終わったら焼きマシュマロもして、花火もして…とっても楽しそう！（もちろん、皆産参加型です）。

あとは「家族で温泉旅行とか行きたいな〜」。自然豊かな場所に行きたい気持ちが今とても強くあります。昔はうちの家族旅行といったら温泉旅行！ という決まりがあったのですが、最近は行けても誰かしらが参加できないことが多く…、家族全員そろって温泉に行きながら観光とかしたいなぁと考えるだけでワクワクしています。そんなことを書いていたら温泉に対するモチベーションが上がってしまいました。

あ！ あと親知らずを早く抜きたい！ これはご褒美なのか！？（笑い）。おいしいものをたらふく食べて、これからも笑顔で過ごせたら幸せですね。まだまだ成長段階の私ではありますが、たくさんの人に見守られ、支えられて生きていきたいです。まだまだ頑張りたいことはいっぱいあるから！「これからも一緒に笑って生きてくぞー！ えいえい、おー！」ということで、本日も伊達神文をご愛読いただきましてありがとうございました！ これからも何とぞよろしくお願いします！ それでは、ばいなら〜39★【伊達花彩】

◆伊達花彩 2005年（平17）3月21日生まれ、20歳の宮城県産。動物が大好きで怖いもの知らずの元気っ子。愛称は「かーや」。メンバーカラーは赤。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「らう゛♡戦セーション」をリリース。