年内に準備しておきたい、来年の手帳やカレンダー。

カスタマイズできる便利グッズも紹介します。

（メトロ書店 川崎綾子さん）

「今年の注目ポイントは、2冊持ちです」

長崎市のアミュプラザ長崎3階にオープンした「来年の手帳・カレンダー」の特設コーナー。

売れ筋の定番モデルや、さまざまな付加価値がついた新商品など、約1500アイテムが揃っています。

まずは手帳を選ぶポイントは…。

「毎年使っている手帳があって、お客様も商品番号をもとに買いに来る。小さくてポケットに入ったりスマホと一緒に持てたり、このサイズの手帳が非常によく売れている。今年の注目ポイントは2冊持ち。それからカスタマイズできる。小さいというのがポイント」

「ノルティ リュミエール Petit」891円（税込）

まずはノルティのリュミエール Petit。

小さいながらもマンスリーとノートの構成で使いやすい手帳です。

その特徴は？

「表紙の絵を外して裏表にできたり、自分の好きな写真や模様をダウンロードして飾ったりすることができて、自分ならではの手帳ができる」

「家族手帳プチ2026」836円（税込）

続いては

軽くて、かさばらない超ミニサイズの家族手帳プチ。

スマホケースにすっぽり入るので持ち歩けて、こまめにメモでき、大事な用も書き忘れを防ぎます。

「手帳のシール Plain A5 」1,078円（税込）

趣味・推し活・習い事など、自分の活動を残すオリジナルの手帳が作れます。

大人気のマンスリータイプのカレンダーと、シールのセット。

お持ちのノートに貼るだけで、楽しくカスタムできます。

「シンプルなビジネス手帳に、月のインデックスを貼ったりシールを貼ったり、自分の好きなようにカスタマイズすることができる」

カレンダーは、若い世代向けにはデザイン性を重視。

年齢を重ねるにつれて、実用的な要素を重視する傾向があるそうです。

「例年、きれいな景色や犬や猫のカレンダーが人気だけど、今年は特に実用的なものが人気」

「壁に掛けられる 血圧記録カレンダー 」1,023円（税込）

「血圧カレンダー」は毎朝、毎晩、測定した血圧を記録できます。

「血圧や脈拍数を記録することができるし、例えば130を超えると高血圧に入るというような目安が見えるのでグラフ化すると一目瞭然で毎朝毎晩測るのを忘れないようになる」

英会話を覚えられる日めくりや、家族の予定が一目でわかるカレンダーなども人気です。

「eric ミニミニ日めくり」1,980円（税込）

くすっと笑えたり驚いたり。めくるのが楽しみになります。

4.5×3センチの「ミニミニ日めくり」。

1日1枚、違う絵柄が楽しめます。

「このカレンダーがテーブルの上にあるだけで楽しいと思う。日めくりをめくる楽しみもできる」

めくった後のページは、手帳に貼ったりしてライフログにも使えます。

あなたの365日を、楽しく彩るカレンダーです。

（佐藤肖嗣アナウンサー）

こちらがVTRで紹介した小さい手帳、こんなに小さいんです。荷物にしたくない人にはいいかもしれません。

（冷川小粹アナウンサー）

こちらは一番人気『長崎ねこさるくカレンダー』ですが、地域ネコたちのベストショットが楽しめる内容になっています。

収益金は野良ネコの去勢避妊手術など、人とネコの共生のために使われるそうです。

アミュプラザ長崎の特設コーナーは、来年1月14日まで設置しているということです。