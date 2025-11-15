米球界のシビアさを物語る二冠男シュワバーの“無冠”　大谷翔平が手にした「必然のMVP」を覆せなかった背景にある「4.9」の価値

大谷とMVPを争う活躍を見せたシュワバー(C)Getty Images

本塁打を量産した打棒も“最も価値がある”とは認められなかった。

日米両球界で話題沸騰となったMLBのMVP投票。現地時間11月13日には全米野球記者協会（BBWAA）が投票結果を公表し、アメリカン・リーグはアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が、ナショナル・リーグは大谷翔平（ドジャース）がそれぞれ受賞した。

大谷とジャッジの球界における価値が改めて証明された。一方で彼らの後塵を拝したライバルたちとの“差”も広まった。とりわけナ・リーグのMVPでは、2番手となったカイル・シュワバー（フィリーズ）は、総ポイント160差と二刀流スターに大きく水をあけられる形となった。

決して打撃成績が悪かったわけではない。2025年に162試合に出場したシュワバーは、打率こそ.240ながら、共にリーグトップの56本塁打、132打点を記録。さらにOPS.928、長打率.563とハイアベレージを残していた。

ただ、世間で「必然」とされた大谷のMVP受賞を覆せなかったのは、“個”にフォーカスした独自指標で数字を落とした影響が否めない。