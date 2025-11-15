米球界のシビアさを物語る二冠男シュワバーの“無冠” 大谷翔平が手にした「必然のMVP」を覆せなかった背景にある「4.9」の価値
大谷とMVPを争う活躍を見せたシュワバー(C)Getty Images
本塁打を量産した打棒も“最も価値がある”とは認められなかった。
日米両球界で話題沸騰となったMLBのMVP投票。現地時間11月13日には全米野球記者協会（BBWAA）が投票結果を公表し、アメリカン・リーグはアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が、ナショナル・リーグは大谷翔平（ドジャース）がそれぞれ受賞した。
【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人、デコピンと抱擁する大谷翔平を見る
大谷とジャッジの球界における価値が改めて証明された。一方で彼らの後塵を拝したライバルたちとの“差”も広まった。とりわけナ・リーグのMVPでは、2番手となったカイル・シュワバー（フィリーズ）は、総ポイント160差と二刀流スターに大きく水をあけられる形となった。
決して打撃成績が悪かったわけではない。2025年に162試合に出場したシュワバーは、打率こそ.240ながら、共にリーグトップの56本塁打、132打点を記録。さらにOPS.928、長打率.563とハイアベレージを残していた。
ただ、世間で「必然」とされた大谷のMVP受賞を覆せなかったのは、“個”にフォーカスした独自指標で数字を落とした影響が否めない。
打撃においてリーグ二冠王となったシュワバーだが、DHを主戦として守備の貢献がなかったことで「WAR」が低迷。打撃・走塁・守備・投球を得点価値というスケールに落とし込み、すべての選手を一つの数字で推し量る同指標にあって、32歳のスラッガーのそれはMLB全体25番手の4.9となった。ちなみに大谷は9.4で、ジャッジは10.1であり、差は火を見るよりも明らかだった。
昨今のMLBは「タイトルホルダーだからMVPだ」という単純な評価はされない傾向にある。あらゆるプレーが数値化され、より個人のパフォーマンスが目に見えるようになった。シュワバーも「過去の価値観」で行けば、大谷を上回っていた可能性もあるが、今は、記者も安直な選択をしないのである。
奇しくもこの日は、最も活躍した指名打者（DH）に贈られる「エドガー・マルティネス賞」、最も優れた打者に贈られる「ハンク・アーロン賞」も公表され、ナ・リーグはいずれも大谷が受賞。シュワバーはオールMLBセカンドチーム選出のみで、表彰の場においては事実上の無冠と言っていい。この結果は、今の米球界の見る目の高さを物語っていると言えるのではないだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]