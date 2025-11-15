コールドプレイら、チケット転売に“価格上限導入”を政府に求める

コールドプレイやデュア・リパらが、チケットの転売価格に上限を設けるよう英国政府に求めている。



ニュー・オーダー、アイアン・メイデン、サム・フェンダー、PJ ハーヴェイ、マーク・ノップラー、ザ・キュアーのロバート・スミスらが、チケットの転売業者からファンを守ることをキア・スターマー首相に求める書簡に署名した。



そこにはこう書かれている。



「長年にわたり、一部のチケット再販プラットフォームは、転売業者による大量購入と高額転売を許してきており、ファンは法外な価格を支払わないとチケットを手に入れられないような状況に追い込まれています」

「こうした状況は、ライブイベント業界への信頼を損ない、アーティストや主催者が目指す誰もが手の届く公演づくりへの努力を台無しにしています」

「価格上限の導入は、チケット販売システムへの信頼を回復し、政府の掲げる方針にも合致するものであり、チケット詐欺などの違法行為をファンが見抜きやすくなります」



アーティストたちの呼びかけには、主催者側も賛同しており、消費者保護団体や会場運営者、音楽業界および演劇業界の代表団体なども声明に署名している。