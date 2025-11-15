開放型の設計で高解像度の音を！【オーディオテクニカ】のゲームヘッドセットがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
高解像度の音声を開放型の設計で実現!【オーディオテクニカ】のヘッドセットがAmazonに登場!
FPS（ファーストパーソン・シューティングゲーム）であれば、音から周りのプレーヤーの位置を把握できるなど、広大な音場の中で明確な音の定位を感じることができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
音や装着感に必要な要素のすべてを凝縮しながら、オーバヘッドの最軽量クラスの約220gと抜群の装着感により、ゲームに没入することができる。また、テレワークやオンライン授業などで長時間でも疲れにくい仕様だ。
→【アイテム詳細を見る】
頭や首、肩へのストレス軽減する、人の耳に最適化した本体デザインに加え、肌触りの良いイヤパッド、ヘッドパッドを採用。
→【アイテム詳細を見る】
頭の部分に触れるヘッドパッドは簡単に取り外し可能。 汚れなどが気になる際はヘッドパッドを取り外して水洗いし、乾燥してから付け直すことができる。
高解像度の音声を開放型の設計で実現!【オーディオテクニカ】のヘッドセットがAmazonに登場!
FPS（ファーストパーソン・シューティングゲーム）であれば、音から周りのプレーヤーの位置を把握できるなど、広大な音場の中で明確な音の定位を感じることができる。
→【アイテム詳細を見る】
音や装着感に必要な要素のすべてを凝縮しながら、オーバヘッドの最軽量クラスの約220gと抜群の装着感により、ゲームに没入することができる。また、テレワークやオンライン授業などで長時間でも疲れにくい仕様だ。
→【アイテム詳細を見る】
頭や首、肩へのストレス軽減する、人の耳に最適化した本体デザインに加え、肌触りの良いイヤパッド、ヘッドパッドを採用。
→【アイテム詳細を見る】
頭の部分に触れるヘッドパッドは簡単に取り外し可能。 汚れなどが気になる際はヘッドパッドを取り外して水洗いし、乾燥してから付け直すことができる。