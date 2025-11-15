甘い香りで幸せを贈る♡アイボリッシュの限定「リミテッドボックス」が登場
フレンチトースト専門店「Ivorish（アイボリッシュ）」から、華やかで可愛らしい限定ギフト「リミテッドボックス」が登場しました。メープルショコラサンドクッキーと人気No.1のフレンチトーストフィナンシェを、オリジナルデザインの缶に詰め合わせた特別なスイーツセット♡ 2025年11月1日より、海老名サービスエリアやグランスタ東京などで順次販売がスタート。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりの逸品です。
アイボリッシュ限定「リミテッドボックス」の魅力
メープルショコラサンドクッキーとフレンチトーストフィナンシェを詰め合わせた「リミテッドボックス」は、華やかなイラスト缶入りの特別なアソート。
メープルの香りとチョコの甘さが絶妙に重なり、サクサク食感がクセになるメープルショコラサンドクッキー。
さらに、メープルシロップの香るパン型フィナンシェは、まるで焼き立てのフレンチトーストのようなふんわり感が魅力です。見た目も味わいも心ときめく、ギフトにもぴったりな一箱です♪
価格：2,376円（税込）
内容：メープルショコラサンドクッキー×4個／フレンチトーストフィナンシェ×5個（計9個）
販売期間：2025年11月1日～
取扱店舗：海老名SA／グランスタ東京催事場（11/10～11/30）／オンラインストア
モロゾフの新バレンタイン「しののめ果実園」♡春の果実がときめく新作コレクション
定番人気スイーツもチェック♡
価格：6個入1,080円（税込）／12個入2,052円（税込）／24個入3,888円（税込）
アイボリッシュを代表する「フレンチトーストフィナンシェ」は、メープルシロップが香るパン型のフィナンシェ。
パン粉を練り込んだ生地がふんわり＆もっちりと焼き上がり、どこか懐かしく優しい味わいが楽しめます。
価格：7個入1,404円（税込）
また、香ばしいバターとメープルの風味が広がる「フレンチトーストクッキー」は、サクッと軽やかな食感が魅力。
どちらもティータイムのお供や、ちょっとした贈り物にぴったりです。
贈り物にもぴったりな限定ギフト缶
限定「リミテッドボックス」は、華やかな缶デザインとこだわりのスイーツが詰まった贅沢な一品。東京駅・グランスタ東京での期間限定販売に加え、オンラインでも購入できるのが嬉しいポイント。
カフェ気分を味わえる味と香りを、自宅でも、贈り物としても楽しめます♡
甘い香りとともに、幸せなひとときを
「大切な人に、笑顔を届けたい」──そんな想いから生まれたアイボリッシュのスイーツたち。
限定リミテッドボックスはもちろん、定番のフィナンシェやクッキーも、手に取るたびに幸せな気持ちを届けてくれます。数量限定の特別なアソートを、この機会にぜひチェックしてみてください♡