甘い香りで幸せを贈る♡アイボリッシュの限定「リミテッドボックス」が登場

フレンチトースト専門店「Ivorish（アイボリッシュ）」から、華やかで可愛らしい限定ギフト「リミテッドボックス」が登場しました。メープルショコラサンドクッキーと人気No.1のフレンチトーストフィナンシェを、オリジナルデザインの缶に詰め合わせた特別なスイーツセット♡ 2025年11月1日より、海老名サービスエリアやグランスタ東京などで順次販売がスタート。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりの逸品です。

アイボリッシュ限定「リミテッドボックス」の魅力

メープルショコラサンドクッキーとフレンチトーストフィナンシェを詰め合わせた「リミテッドボックス」は、華やかなイラスト缶入りの特別なアソート。

メープルの香りとチョコの甘さが絶妙に重なり、サクサク食感がクセになるメープルショコラサンドクッキー。

さらに、メープルシロップの香るパン型フィナンシェは、まるで焼き立てのフレンチトーストのようなふんわり感が魅力です。見た目も味わいも心ときめく、ギフトにもぴったりな一箱です♪

価格：2,376円（税込）



内容：メープルショコラサンドクッキー×4個／フレンチトーストフィナンシェ×5個（計9個）

販売期間：2025年11月1日～

取扱店舗：海老名SA／グランスタ東京催事場（11/10～11/30）／オンラインストア

モロゾフの新バレンタイン「しののめ果実園」♡春の果実がときめく新作コレクション

定番人気スイーツもチェック♡

価格：6個入1,080円（税込）／12個入2,052円（税込）／24個入3,888円（税込）

アイボリッシュを代表する「フレンチトーストフィナンシェ」は、メープルシロップが香るパン型のフィナンシェ。

パン粉を練り込んだ生地がふんわり＆もっちりと焼き上がり、どこか懐かしく優しい味わいが楽しめます。

価格：7個入1,404円（税込）

また、香ばしいバターとメープルの風味が広がる「フレンチトーストクッキー」は、サクッと軽やかな食感が魅力。

どちらもティータイムのお供や、ちょっとした贈り物にぴったりです。

贈り物にもぴったりな限定ギフト缶

限定「リミテッドボックス」は、華やかな缶デザインとこだわりのスイーツが詰まった贅沢な一品。東京駅・グランスタ東京での期間限定販売に加え、オンラインでも購入できるのが嬉しいポイント。

カフェ気分を味わえる味と香りを、自宅でも、贈り物としても楽しめます♡

甘い香りとともに、幸せなひとときを

「大切な人に、笑顔を届けたい」──そんな想いから生まれたアイボリッシュのスイーツたち。

限定リミテッドボックスはもちろん、定番のフィナンシェやクッキーも、手に取るたびに幸せな気持ちを届けてくれます。数量限定の特別なアソートを、この機会にぜひチェックしてみてください♡