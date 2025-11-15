政府が月内に策定する総合経済対策を巡り、野党各党が提言を相次いでまとめている。

立憲民主党は高市首相が否定的な現金給付にこだわる一方、国民民主党は首相も前向きな所得税の非課税枠「年収の壁」の引き上げを柱に据え、政府・与党との距離感の違いが浮き彫りとなっている。

立民は１４日、中・低所得者世帯に１人３万円の現金給付や、来年１０月から食料品の消費税率を時限的に０％に引き下げることなどを求める提言をまとめた。総額は８・９兆円。同党の野田代表は同日の記者会見で、赤字国債を発行しないとした上で「規律を考えた責任ある経済対策だ」と語った。

首相は、自民党が参院選で掲げた給付金を「実施しない」と表明し、消費税減税についても経済対策として実施することには慎重姿勢だ。立民の提言は、政府・与党の立場とは距離がある。

経済対策の財源の裏付けとなる２０２５年度補正予算案への賛成も視野に入れるのは国民民主だ。同党の浜口政調会長は１４日、自民の小林政調会長と国会内で会談し、「年収の壁」の１７８万円への引き上げについて「一緒に関所を乗り越えていきましょう」と呼びかけた。小林氏は「持ち帰って検討する」と応じた。

一方、公明党も１４日、政策に充てる財源を生み出す「政府系ファンド」の創設と、食料品の消費税率の恒久的な引き下げを柱とする提言を政府に提出した。同党は直近まで与党として政府の政策に深く関与してきた。岡本政調会長は提出後、補正予算案に「何でもかんでも反対と言うつもりは全くない」と記者団に語った。