King＆Princeが3年ぶり6度目の出場を決めた。

紅白にSTARTO ENTERTAINMENT（スタート社）のアーティストが出場するのは22年の放送回以来。旧ジャニーズ事務所創業者の性加害問題を受け、23年9月に同局は所属タレントへの新規出演依頼を一時ストップ。後に再開されたが、タレントや事務所側の意向もあり昨年まで2年連続でスタート勢の出場は0組。24年4月に新会社発足後の出場は初。今回で紅白“解禁”となった。

選考の軸は「今年の活躍」「世論の支持」「番組の企画・演出」。今年、同グループは同局の音楽番組「Venue101」で特集され、「うたコン」にも出演。篠原伸介チーフプロデューサーは「今年はスタート社のアーティストの方にもレギュラー番組でお世話になりました。活躍が目覚ましいおふたりでもありましたので、そういう形で交渉させていただいた」とオファーの背景を説明した。

スタート社の他グループも出場の可能性を残す。篠原氏は、来春で活動を終了する嵐について「大変注目の大きい方」と視線を送る。「期待値の高い、出演していただきたいという声のあるアーティストさんには引き続き交渉させていただく形になります」と嵐も対象に交渉を継続していく。