辻ちゃん長女・希空×エスターバニ POPでガーリーなキュートなアイテム全8スタイルを提案
レディースブランド公式通販サイト「RUNWAY channel」が、タレントの希空を起用したエスターバニーとの最新WEBカタログ「Esther Bunny COLLABORATION feat.Noa」を14日に公開した。韓国発の人気キャラクターであるエスターバニーの世界観を、希空がキュートかつスタイリッシュに着こなす内容となっている。
【写真】「キュート！」BIGボアパーカーやBIGボアレッグウォーマーを着こなす希空
「ESTHER BUNNY COLLABORATION feat.Noa」ではZ世代を中心に幅広い世代から支持を集めている希空を起用し、エスターバニーの持つPOPでガーリーな世界観を表現。エスターバニーになりきれるインパクト大のBIG ボアパーカーや、エスターバニーのプリントが施されたドリーミーなスウェットなど、キュートなアイテムを全8スタイル提案した。
なお、RUNWAY channelでエスターバニーとのコラボレーション商品を合計5000円(税込)以上の購入者に先着で限定ノベルティのPUKU PUKUミニステッカーをプレゼントする。PUKU PUKUミニステッカーのデザイン今回のコラボレーションのために描き下ろされたスペシャルなエスターバニーのデザインとなる。
希空は、タレント・辻希美＆杉浦太陽夫妻の長女。2007年生まれ、高校3年生。2024年に自身のSNSを開設後、瞬く間に人気を集め、現在のSNS総フォロワー数は346万人を突破（2025年9月現在）。リアルなライフスタイルとファッションセンスが支持され、ティーンから絶大な人気を誇る。恋愛リアリティー番組への出演や、TGCをはじめとするファッションイベントへの出演も多数決定している。趣味は本格的なお菓子作りで、その腕前を披露するインスタグラムアカウントも話題。
