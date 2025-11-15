フジテレビ系「めちゃめちゃイケてるッ！」にレギュラー出演していたモデルでタレントの敦士（４９）。青森での旅行ショットを披露した。

１５日までに自身のインスタグラムを更新し「青森の家族旅行は、子供たちの『美味しいりんごが食べたい』から始まりました」。前日の投稿で「りんご好きの子供たちが『美味（おい）しいりんごが食べたーい！！』って言う。ならば本場、“青森県弘前市”へ」と青森へ向かったことを明かしており、６年前に仕事で訪れたりんご農園を再訪した。

目的はそれだけではなかったという。「そしてもうひとつ、妻・結花子（ゆかこ）と１２回目の結婚記念日の旅行でもありました」。結婚祝いも兼ねての旅行だったそうで「ずっーと笑顔な２日間でした」「温泉旅館も最高だった！！やっぱ、温泉よね」と満喫。「素敵な結婚記念日になりました。結花子、いつもありがとう。そして、子供たち、素直で、笑顔で、すくすく育ってくれてありがとう。これからも、よろしくね」と妻へメッセージを寄せた。

妻でモデル・結花子と乾杯する２ショットや、子ども２人と撮影した写真をアップ。フォロワーは「絵に描いたようなご家庭で羨ましい限りです」とほっこりしていた。