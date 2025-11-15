アリアナ・グランデ、映画イベントに乱入してきた“迷惑系YouTuber”に抱きつかれる
アリアナ・グランデ（32歳）が11月13日、新作映画「ウィキッド 永遠の約束」のシンガポールプレミアで、乱入してきた男に抱きつかれる事件が起きた。
アリアナが共演のシンシア・エリヴォ、ミシェル・ヨー、ジェフ・ゴールドブラムらと共にイエローカーペットを歩いていたところ、迷惑系ユーチューバーとして知られるオーストラリア出身のジョンソン・ウェンが、バリケードを飛び越えて、アリアナの元へと突進、肩を組んで飛び跳ねた。
シンシアが警備員よりも先に、明らかに怯えた様子のアリアナからウェンを突き放し、ミシェルと共にハグをしてアリアナを落ち着かせる様子が動画に捉えられている。
ウェンはこの件で、公共の場での迷惑行為の罪で起訴されたと報じられている。
迷惑行為で知られるウェンは、今年6月に行われたケイティ・ペリーのシドニー公演や昨年12月のザ・チェインスモーカーズのコンサートのステージにも乱入していた。
アリアナは、2017年のマンチェスター・アリーナでの公演終了直後に発生した自爆テロ事件で、22人の死者と大勢の負傷者を出す大惨事を経験。心的外傷後ストレス障害（PTSD）を公表しているため、今回の一件が「再びトラウマを引き起こす」のではないかと心配の声が上がっている。
