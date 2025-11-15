NY株式14日（NY時間16:20）（日本時間06:20）
ダウ平均　　　47147.48（-309.74　-0.65%）
S＆P500　　　　6734.11（-3.38　-0.05%）
ナスダック　　　22900.59（+30.23　+0.13%）
CME日経平均先物　50475（大証終比：+145　+0.29%）

　きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。序盤は前日のリスク回避が続き売りが先行。前日は、来月のＦＲＢの利下げ期待の後退で、特にＡＩ関連株のバリュエーション懸念が再燃し、米株式市場は大幅安となっていた。

　しかし、次第にＩＴ・ハイテク株に値頃感の買い戻しも入り、後半は下げ渋っている。ナスダックはプラスに転じていた。

　ただ、警戒感は根強い。エコノミストは「市場には明らかに神経質さが漂っており、それは複数の要因から生じている。十分なデータを持たない状況で、ＦＲＢは利下げを実施しない可能性が高い」と述べている。

　また、「今週に入ってＡＩ関連への懸念が一段と強まっている。かつて人気を集めたオラクル＜ORCL＞の急落が投資家心理を冷やし、高バリュエーション、急増する債務、ＡＩへの設備投資の膨張に対する警戒感を市場は強めている」といった声も聞かれた。

　さらに、「２０２１年に起きたことを思い出すべきだ。あの時は特定銘柄が壊滅的に売られ、しばらくは他が持ちこたえたが、結局は市場全体が調整を迫られた。今回の下落は健全な調整と考えるが、ブレイクアウトや崩れたチャートが多く見られ、立て直すには時間がかかる」とのコメントも出ていた。

　ワーナーブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）＜WBD＞が上昇。パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞、コムキャスト＜CMCSA＞、およびネットフリックス＜NFLX＞が同社の買収提案に向けた準備を進めていると伝わった。

　シダラ・セラピューティクス＜CDTX＞が急騰。取引開始前にメルク＜MRK＞が同社を１株２２１．５０ドルの現金で買収することで合意したと発表した。

　バイオ医薬品のベラステム＜VSTM＞が下落。増資計画が伝わっている。１株７．２５－７．５０ドルでの新株を発行。

　ドローン製造のレッドキャット＜RCAT＞が決算を受け下落。１株損益が予想外の赤字だったほか、通期の売上高見通しが予想を下回る内容だった。ただ、アナリストからは強気な見方も出ていた。

　フード・デリバリーサービスのドアダッシュ＜DASH＞が５日ぶりに反発。アナリストが同社株を擁護するレポートを発表したことが背景。

　オンラインチケットのスタブハブ＜STUB＞が決算を受け大幅安。第４四半期のガイダンスを発表しなかったこともネガティブ・サプライズとなった模様。

　ゴルフ用品のトップゴルフ・キャロウェイ・ブランズ＜MODG＞が上昇。同社がゴルフ練習場事業「トップゴルフ」部門の売却に向け、投資会社のレナード・グリーンと交渉中であると報じられた。

ワーナーブラザース＜WBD＞　23.03（+0.89　+4.02%）
シダラ＜CDTX＞　217.71（+111.72　+105.41%）
ベラステム＜VSTM＞　7.56（-0.56　-6.84%）
レッド・キャット＜RCAT＞　7.16（-0.58　-7.49%）
ドアダッシュ＜DASH＞　206.96（+11.75　+6.02%）
スタブハブ＜STUB＞　14.87（-3.95　-20.99%）
トップゴルフ・キャロウェイ＜MODG＞　11.27（+0.69　+6.52%）

アップル＜AAPL＞　272.41（-0.54　-0.20%）
マイクロソフト＜MSFT＞　510.18（+6.89　+1.37%）
アマゾン＜AMZN＞　234.69（-2.89　-1.22%）
アルファベットC＜GOOG＞　276.98（-2.14　-0.77%）
アルファベットA＜GOOGL＞　276.41（-2.16　-0.78%）
テスラ＜TSLA＞　404.35（+2.36　+0.59%）
エヌビディア＜NVDA＞　190.17（+3.31　+1.77%）
メタ＜META＞　609.46（-0.43　-0.07%）
ＡＭＤ＜AMD＞　246.81（-1.15　-0.46%）
イーライリリー＜LLY＞　1025.28（+3.91　+0.38%）

