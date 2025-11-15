ダウ平均が続落 ＩＴ・ハイテク株には値頃感の買い戻し＝米国株概況 ダウ平均が続落 ＩＴ・ハイテク株には値頃感の買い戻し＝米国株概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

NY株式14日（NY時間16:20）（日本時間06:20）

ダウ平均 47147.48（-309.74 -0.65%）

S＆P500 6734.11（-3.38 -0.05%）

ナスダック 22900.59（+30.23 +0.13%）

CME日経平均先物 50475（大証終比：+145 +0.29%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は続落。序盤は前日のリスク回避が続き売りが先行。前日は、来月のＦＲＢの利下げ期待の後退で、特にＡＩ関連株のバリュエーション懸念が再燃し、米株式市場は大幅安となっていた。



しかし、次第にＩＴ・ハイテク株に値頃感の買い戻しも入り、後半は下げ渋っている。ナスダックはプラスに転じていた。



ただ、警戒感は根強い。エコノミストは「市場には明らかに神経質さが漂っており、それは複数の要因から生じている。十分なデータを持たない状況で、ＦＲＢは利下げを実施しない可能性が高い」と述べている。



また、「今週に入ってＡＩ関連への懸念が一段と強まっている。かつて人気を集めたオラクル＜ORCL＞の急落が投資家心理を冷やし、高バリュエーション、急増する債務、ＡＩへの設備投資の膨張に対する警戒感を市場は強めている」といった声も聞かれた。



さらに、「２０２１年に起きたことを思い出すべきだ。あの時は特定銘柄が壊滅的に売られ、しばらくは他が持ちこたえたが、結局は市場全体が調整を迫られた。今回の下落は健全な調整と考えるが、ブレイクアウトや崩れたチャートが多く見られ、立て直すには時間がかかる」とのコメントも出ていた。



ワーナーブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）＜WBD＞が上昇。パラマウント・スカイダンス＜PSKY＞、コムキャスト＜CMCSA＞、およびネットフリックス＜NFLX＞が同社の買収提案に向けた準備を進めていると伝わった。



シダラ・セラピューティクス＜CDTX＞が急騰。取引開始前にメルク＜MRK＞が同社を１株２２１．５０ドルの現金で買収することで合意したと発表した。



バイオ医薬品のベラステム＜VSTM＞が下落。増資計画が伝わっている。１株７．２５－７．５０ドルでの新株を発行。



ドローン製造のレッドキャット＜RCAT＞が決算を受け下落。１株損益が予想外の赤字だったほか、通期の売上高見通しが予想を下回る内容だった。ただ、アナリストからは強気な見方も出ていた。



フード・デリバリーサービスのドアダッシュ＜DASH＞が５日ぶりに反発。アナリストが同社株を擁護するレポートを発表したことが背景。



オンラインチケットのスタブハブ＜STUB＞が決算を受け大幅安。第４四半期のガイダンスを発表しなかったこともネガティブ・サプライズとなった模様。



ゴルフ用品のトップゴルフ・キャロウェイ・ブランズ＜MODG＞が上昇。同社がゴルフ練習場事業「トップゴルフ」部門の売却に向け、投資会社のレナード・グリーンと交渉中であると報じられた。



ワーナーブラザース＜WBD＞ 23.03（+0.89 +4.02%）

シダラ＜CDTX＞ 217.71（+111.72 +105.41%）

ベラステム＜VSTM＞ 7.56（-0.56 -6.84%）

レッド・キャット＜RCAT＞ 7.16（-0.58 -7.49%）

ドアダッシュ＜DASH＞ 206.96（+11.75 +6.02%）

スタブハブ＜STUB＞ 14.87（-3.95 -20.99%）

トップゴルフ・キャロウェイ＜MODG＞ 11.27（+0.69 +6.52%）



アップル＜AAPL＞ 272.41（-0.54 -0.20%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 510.18（+6.89 +1.37%）

アマゾン＜AMZN＞ 234.69（-2.89 -1.22%）

アルファベットC＜GOOG＞ 276.98（-2.14 -0.77%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 276.41（-2.16 -0.78%）

テスラ＜TSLA＞ 404.35（+2.36 +0.59%）

エヌビディア＜NVDA＞ 190.17（+3.31 +1.77%）

メタ＜META＞ 609.46（-0.43 -0.07%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 246.81（-1.15 -0.46%）

イーライリリー＜LLY＞ 1025.28（+3.91 +0.38%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト