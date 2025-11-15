米１０年債利回り上昇 ＩＴ・ハイテク株が買い戻され、利回りも上昇に転じる＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 ＩＴ・ハイテク株が買い戻され、利回りも上昇に転じる＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:24）（日本時間06:24）

米2年債 3.604（+0.013）

米10年債 4.144（+0.025）

米30年債 4.746（+0.034）

期待インフレ率 2.304（+0.003）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。リスク回避の雰囲気が広まる中、序盤は利回りも下げて始まったものの、米株式市場でＩＴ・ハイテク株が買い戻され、利回りも上昇に転じる展開。



また、この日はリーブス英財務相が所得税率引き上げを断念したと伝わったり、英国債が下落し、利回りが急上昇していたことも、米国債利回りを押し上げていたとの声も出ている。



２－１０年債の利回り格差は+５４（前営業日：+５３）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

