11月19日（水）よる10時〜第7話を放送 桜田ひよりと佐野勇斗がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

11月12日（水）放送の第6話を、数々のドラマのレビュー記事を手がける「テレビ視聴しつ」室長・大石庸平氏はどう見たか？第6話の場面写真と共に紹介！※第6話のネタバレを含みます

本作は、誘拐事件をきっかけに、人質の結以（桜田ひより）と誘拐犯の大介（佐野勇斗）が、なぜか2人で逃避行を続けることになるというヒューマンサスペンス。

■複雑さを包含しながら希望も見せる作品

2人が逃げる理由を“誰かを救うため”と繰り返してきたが、物語も折り返し、後半に向かう今回の第6話は、それが単なる劇中での救済にとどまらず、視聴者、さらには“今を生きる社会”そのものにも向けられた壮大なメッセージを放った回となった。

これまで結以と大介は、ネグレクトに苦しむ少年・星（阿部来叶）を、本当の愛を求める孤独な女性・莉里（影山優佳）を、人並みの青春を知らずに生きてきた犯罪者・ガン（志田未来）を、“救う”存在として描かれてきた。

では、今回救われたのは誰だったのだろうか。

第6話では、結以が高熱で倒れたことで、大介が身元を隠したまま病院へ連れていくことになる。だが、事情を知った医師（堀部圭亮）は、本来なら通報すべき立場でありながら、警察への連絡をとどまった。この結果だけを見れば、今回救われたのは結以と大介の2人だ。しかし、それだけではない、もっと壮大な“救い”が描かれていたのではないだろうか。

今回登場した医師の岩瀬は、2人の真実を知るはずもなく、また濃密な時間を過ごしたわけでもない。にもかかわらず、大介の懸命な姿に触れ、“通報という正義”ではなく、“理解し解決へ導く可能性を選ぶ”という行動を示して見せた。それは、状況を表面だけで判断し、一方的な正しさで断罪できてしまう現代社会へ向けて、「本当の“知る”とは？」「“真っ当”に生きることとは？」を問いかけているような描写に思えたのだ。

ドラマはフィクションである。ましてや今作は逃亡劇を描いたエンターテインメントだ。2人に訪れた危機が、つかの間の人情によって回避されるというオチではいささかチープにもなりかねない。しかし、医師のあの姿、あの描写は、現実にも確かに存在し得る――世の中捨てたものじゃないという“希望”をまとわせることに成功させたのだ。

さらに、2人を追いかけてきた自称インフルエンサーの真咲（加藤千尋）と岬（郄塚大夢）の変化も象徴的だ。好機を目前にしながら、2人は結以と大介の“真っ当さ”に触れ、目先の欲をあっさりと手放した（“6話のあの時点”では、だが…）。虚実入り乱れるSNSの世界にいる者でさえ、本物の“真っ当さ”に出会えば変わることができるという、希望の連鎖を第6話では描いてみせたのだ。

ただし、本作は単純な善悪や救いだけを描く物語ではない。これまで画一的な悪の人物として映っていた結以の父・慶志（北村一輝）にも、別の“真っ当さ”が潜んでいることがわかった。そこには、結以の“さとり”の能力にまつわる“何か”が関係しているようだ。

誰かにとっての“真っ当”は、別の誰かにとっては“真っ当ではない”。価値観が交錯し合い、救いの形すら揺らぐ。そんな複雑さを物語は包含しながら、なお希望も見せる。それが今作なのだ。

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

毎週水曜よる10時〜11時放送

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

