本日11月15日（土）よる9時より、日本テレビ系土曜ドラマ『良いこと悪いこと』（読み：いいことわるいこと/毎週土曜よる9時放送）第6話を放送。

園子（新木優子）が連続殺人事件の容疑者に!? 事件の真相を追う高木（間宮祥太朗）と園子が4件目の被害を食い止めようと奔走する中、事態は急転！園子を犯人扱いする記事が週刊誌に掲載され、園子はたちまち世間から追われる身に。

学級委員長だった小林（藤間爽子）は「反論記事を出して真実を伝えようよ」と訴えるが、高木たちを危険にさらしたくない園子は迷い…。そんな中、ついに4件目の殺人事件が起きてしまう。

放送を控え、当記事では新木・藤間のコメントと、第6話の場面写真を紹介！第6話のあらすじは「ストーリー」ページ（https://www.ntv.co.jp/iiwaru/story/）にて公開中。

＜新木優子 コメント＞

まず、放送が始まってから沢山の方から色々な感想や考察をいただき、とても嬉しいです。

第5話では園子の新しい一面を見れたり、高木との関係性の変化がありました。

そして第6話。園子にとってかなり衝撃的な回です。

誰かにとっての正義は誰かにとっての悪でもある。自分のことを正しいと信じることはとても大切で素晴らしいことだと思うけど、一度踏み止まる勇気を持つことも、また必要なのだなと。

皆さん、自分の行動や発言に責任は持てていますか？そう、問いかけられるような気持ちになるかも。

"良いこと悪いこと"を観てくださってる皆さんの、ちょっとした勇気の後押しをしてくれる回になりますように。

いよいよ物語も折り返しです‼︎第6話お楽しみに‼︎

＜藤間爽子 コメント＞

回を重ね、登場人物の思惑がさらに複雑さを増し、物語は大きなうねりを見せ始めてきました。

今夜放送の6話では、これまで語られることのなかった委員長の過去が明らかに…。

「あの頃からはやり直せないけど取り戻したい」

決して変えることのできない過去にそれぞれがどう立ち向かっていくのか、果たして取り戻すことができるのか。引き続き考察も楽しみながら、どうぞ6話もリアタイで見てくれると嬉しいです。

