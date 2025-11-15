本日11月15日（土）よる7時〜 日本テレビ系で放送の「嗚呼‼みんなの動物園2時間SP」。

今夜は、私生活で2匹の保護猫を飼う超猫好き俳優・岡田将生がサンシャイン池崎宅へ。譲渡会を控えた保護猫“ブルボン”人なれのため大奮闘！

芸能活動のかたわら、私生活ではもう何年も前から猫の保護活動を続けているサンシャイン池崎こと池崎慧。これまで6匹の保護猫を預かり、人なれさせては譲渡会に連れていき、新たな飼い主を見つけて送り出してきた池崎が今預かっている保護猫が“ブルボン”。

元々野良猫だった“ブルボン”が池崎家にやってきたのは昨年11月。おそらく野良猫時代につらい経験をしたからなのか、預かり始めた当初は池崎にも「シャーッ！」と激しく威嚇する大の人間嫌いな保護猫だった。

それが、池崎家に来ておよそ1年。来る日も来る日も“ブルボン”とのふれあいを欠かさなかった池崎の努力の甲斐あって、今ではすっかり甘えるそぶりを見せるように。そんな“ブルボン”の成長を間近で感じた池崎は、預かり始めて1年が経とうとする今、遂に譲渡会へ連れていくことを決意。

人間嫌いを克服した今の“ブルボン”なら、新たな家族を見つけることができるはず。その為には譲渡会までの残された期間、もっともっと“人なれ”を進めておきたい。そう願う池崎の元に、自らも保護猫2匹を飼う岡田が。“ブルボン”の人なれトレーニングの為、岡田があの手この手で大奮闘することに。岡田が池崎宅の床にはいつくばって必死に“ブルボン”をなでようと試みたり、距離が縮められず本気で悔しがったり、さらにプライベートで仲が良い芸能界の友人について語る様子なども。