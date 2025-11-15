本日11月15日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！

今回の放送内容を紹介！

■世界各地を飛び回り撮影した航空写真は250万枚以上！“航空写真家の神”

世界各地を飛び回り、フリーのカメラマンとして活動するルーク・オザワさんが登場。14歳で初めて乗った飛行機に魅了されて以来、飛行機と向き合い続けて52年！ANAのフライトカレンダーの撮影を29年間担当し、2016年には全国カレンダー展で文部科学大臣賞を受賞。そんなルークさんの貴重な撮影現場に密着！飛行機を撮るための並々ならぬこだわりとは？

飛行機ファン＆カメラファン必見！撮影テクニックや神おススメの撮影ベストスポットも大公開。そして、加工は一切なし！オーロラ、夕陽、サンゴ礁…飛行機と風景が織りなす奇跡の写真が続々登場！

■番組概要

出演：ヒロミ 小泉孝太郎

チーフプロデューサー：原司

プロデューサー：劉雅莎 藤粼一成

演出：渡辺春佳

制作協力：日企 AX-ON

製作著作：日本テレビ

公式サイト https://www.ntv.co.jp/ohmygod/

