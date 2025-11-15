À¤³¦¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¡ªº´µ×´Ö¤¬¿ä¤¹¥é¥¦¡¼¥ë¤Î¥À¥ó¥¹¤òÆüÂ¼¤âÀä»¿
ËÜÆü11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë11»þ30Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ¡Ö¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡×¤òÊüÁ÷¡£
ÉáÃÊ¤«¤é¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ÊMC¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬¡Ö¤¤¤ÞÆüËÜÃæ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡×¤¬¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤Ç¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¼«Í³¤ËÄ´¤Ù¤Æ¡¢Ê¹¤¤¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÃ¦Àþ¤·¤Ê¤¬¤é¡ÄÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¡È¿ä¤·¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ø¤Ö¡È¿ä¤·¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
¢§TVer¤Ç¤ÏÊüÁ÷¸å¤«¤éÃÏ¾åÇÈÌ¤¸ø³«¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤á¤¿ÆÃÊÌÈÇ¤òÌµÎÁÇÛ¿®¡ª
TVer¡§https://bit.ly/sakusakuhimhim_Art_TVer
º£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»¦Åþ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¤¿¤Á¤ò2¿Í¤¬¿¼·¡¤ê¡ª
¢£¥À¥ó¥¹¤Ï¡È¸«¤ë¡É¤«¤é¡ÈÍÙ¤ë¡É¤Ø¡ªÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á
º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤ÞÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ëÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¤¿¤Á¤ò¿¼·¡¤ê¡£Stray Kids¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëK-POP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤ËÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤òÀìÌçÅª¤Ë³Ø¤Ö¹â¹»¤Î³ØÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¼«¿È¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëGENERATIONS¤ÎÃæÌ³ÍµÂÀ¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥À¥ó¥¹¤Î²òÀâÆ°²è¤òYouTube¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¥À¥ó¥µ¡¼¡¦YouTuber¡¦¿¶ÉÕ»Õ¤ÎARATA¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
ÃæÌ³¤ÏÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¤¬³èÌö¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌ¤Î¿Í¤«¤éÃíÌÜ¤òÍá¤ÓÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë³×Ì¿´ü¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÇ®ÊÛ¡£Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹É¬½¤²½¤ä¡¢TikTok¤È¤¤¤Ã¤¿SNS¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¡È¸«¤ë¤â¤Î¡É¤«¤é¡ÈÍÙ¤ë¤â¤Î¡É¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¤¬¤è¤êÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¡É¤ÎÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¤¿¤Á¤Î¥À¥ó¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¡©
¢£3¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
3Ì¾¤ÎÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¤ÎVTR¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡¡Ú²Î»ì¤Þ¤Ç¤âÍÙ¤é¤»¤ë¿¶ÉÕ»Õ¡Û¡¢¢¡ÚÆü¾ï¤ò¥À¥ó¥¹¤Ë¾º²Ú¤¹¤ë¿¶ÉÕ»Õ¡Û¡¢£¡ÚÌ¥ÎÏÇÜÁý¡ª²»¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¿¶ÉÕ»Õ¡Û¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
Îã¤¨¤ÐSnow Man¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤âÃ´Åö¤¹¤ëReiNa¤µ¤ó¤ÎÆÀ°Õ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï¡¢¡È¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¡É¤ÈHIPHOP¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥À¥ó¥¹¡£ReiNa¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¤¿Snow Man¤Î¡ÖBREAKOUT¡×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Æ°²è¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º´µ×´Ö¡¦ÆüÂ¼¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¤ÎÆ°¤¤ËÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ª
º´µ×´Ö¤¬¡Ö¤¢¤Î²»¥Ï¥á¤Ç¤³¤³¤À¤±¤Ç¸«¤»¤Æ¤ë¤Î¤¬¥ä¥Ù¤§¡×¤È¿ä¤¹¡¢Æ±¤¸Snow Man¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥é¥¦¡¼¥ë¤Î¥À¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤È¤Ï¡©
¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤Ë¤¦¤È¤¤ÆüÂ¼¤â¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤ó¤Í¤§¡ª´¶Æ°¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¤Î¿¶ÉÕ»Õ½¸ÃÄ s**t kingz¡Ê¥·¥Ã¥È¥¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¤â¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯8¿ÍÂÎÀ©¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿timeleszÃÂÀ¸¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É¤Ç¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¿¶ÉÕ»ÕNOSUKE¡ÊTeam"S"pecial¡Ë¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡ª
¾ïÆüº¢¤«¤é¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëº´µ×´Ö¤È¡¢¥À¥ó¥¹¤Ë¤¢¤Þ¤ê¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤ÆüÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¿¶ÉÕ»Õ¤¿¤Á¤Î¸ÄÀË¤«¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ï¿ä¤·¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡©
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
Ëè½µÅÚÍËÆü¤è¤ë11»þ30Ê¬ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷
ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¡ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÌðÌî¾°»Ò
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§Çð¸¶Ë¨¿Í
±é½Ð¡§ÅÄÂ¼¹¬Âç
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¥Ç¡¼¥¸¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¡¥¶¡¦¥ï¡¼¥¯¥¹
À½ºîÃøºî¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/
Hulu¡§https://www.hulu.jp/sakusakuhimuhimu-oshinofuruyoru
TVer¡§https://tver.jp/series/srszluphnh
