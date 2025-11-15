¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÅÏî´½í¤é¡¢ÏÃÂê¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡Àä»¿¤ÎÀ¼½¸¤Þ¤ë
¡¡ºòº£SNS¤Ç¤Ï¡¢½÷À·ÝÇ½¿Í¤¿¤Á¤¬Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¾æ¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10·î¤«¤é11·î¤Ë¤«¤±¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¡£¼Ì¿¿¤ÈÊ»¤»¤Æ¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¡¦ÅÏî´½í¤é¡¢¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¤¬¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ê10Ëç¡Ë
¢£ÅÏî´½í
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÅÏî´½í¡£º£Ç¯1·î29Æü¤Ë¤Ï¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡ØÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¡¢6·î25Æü¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤ò¡¢9·î1Æü¤Ë¤Ï¤½¤Î´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØRe¡§¿åÊ¿Àþ¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î2Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È½ë¤«¤Ã¤¿»þ¤Î»äÉþ¡£@pinue_official ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡ª¡¡ºÇ¶áÁ°È±¤¢¤²¤¿¤ê¡¢¥»¥ó¥¿¡¼Ê¬¤±¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÇò¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂ¿¿ô¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÅÄÃæÈþµ×
¡¡SNS¤Ë¤Æ¡¢Èþ¤·¤µ¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¸µHKT48¡¦ÅÄÃæÈþµ×¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤Û¤«¡¢±Ç²è¡Ø#¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ä¡¢ÇÐÍ¥¡¦À®µÜ´²µ®¤ÎÉüµ¢¼ç±éºî¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø»à¤Ì¤Û¤É°¦¤·¤Æ¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î30Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥ó¥³¥ó¤ÃÅÄÃæÈþµ×¤Ç¤¹¤Ã¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÃæÂ¼Î¤º½
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼²í½Ó¤È½÷Í¥¡¦¸Þ½½Íò½ß»ÒÉ×ºÊ¤Î»°½÷¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæÂ¼Î¤º½¡£2021Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÉã¤È¿Æ»Ò¥Æ¥ì¥Ó½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ö¤ªÊìÍÍ¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤È¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡11·î8Æü¤Ë¤Ï¡Ö²Æ½ª¤ï¤ëº¢¤Î¡×¤È¡¢Çò¤Î¥ß¥Ë¾æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼»Ñ¤òÈäÏª¡£°µÅÝÅª¤ÊÈþ¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ã¤¿¡£È¿¶Á¤¬Â¿¿ô½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¤°¤é¤¤åºÎï¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Û¤ó¤Ã¤È¤¦¤ËÆ´¤ì¡×¡Ö´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÏÃÂê¤Î·Ú¥È¥é½÷»Ò¡¢´ñÀ×¤Î43ºÐ¤â¡ª
¢£»°ÅÄÍªµ®
¡¡·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¡È·Ú¥È¥é½÷»Ò¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»°ÅÄÍªµ®¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÆ»¤È¤ÎÁø¶ø¡Ù¡ÊCBC¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µ²ÐÍËÆü23»þ56Ê¬¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉáÃÊ¤«¤éSNS¤Ë¤Æ¿åÃå»Ñ¤Ç¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢10·î19Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤Ë¡¼¡¼¡¼¡¡¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤ä¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ò¡¼°û¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥ß¥Ë¾æ¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ë¥·¥ã¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¢£»³Àî·ÃÎ¤²Â
¡¡°ìºòÇ¯¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¥¿¥ì¥ó¥È¡¦»³Àî·ÃÎ¤²Â¡£2007Ç¯2·î¤Ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥â¥ó¥¥Ã¥¡¼¡Ê¸½¡§¤ª¤µ¤ë¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆó»ù¤ÎÊì¡£SNS¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ»Ñ¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î31Æü¤Ë¤Ï¡Ö¥¬¥Á¥¬¥Á¤ÊÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ª¡¡½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï·Ú¤¤¡×¤È¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ý¡¼¥º¤â·è¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÇØÃæ¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÅÏî´½í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@watanabenagisa_¡Ë
¡ÖÅÄÃæÈþµ×¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê¡÷mikumonmon_48¡Ë
¡ÖÃæÂ¼Î¤º½¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@risa_doll_¡Ë
¡Ö»°ÅÄÍªµ®¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@mitachan_y¡Ë
¡Ö»³Àî·ÃÎ¤²Â¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@erika_3_official¡Ë
