韓国の放送局「MBC」で解説デビュー「心は軽いですよ」

野球日本代表「侍ジャパン」は15、16日に東京ドームで強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」を戦う。14日、試合会場で両国が行った公式練習の場に現れたのが、阪神でもプレーして日米韓通算549セーブ、今季限りで現役を引退したオ・スンファン（呉昇桓）氏だ。

「とっても心は軽いですよ。面白くやろうと。韓国はメンバーもたくさん変わりましたしね」

この大会、韓国の放送局「MBC」で元巨人のチョン・ミンチョル氏とともに解説を務めるオ・スンファン氏はこう言って笑顔を見せた。阪神時代も「石直球」と呼ばれた重いボールで打者を牛耳り現役21年。43歳となり柔和な表情を見せる。

韓国代表としては2008年北京、21年東京の両五輪や4度のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加している。日本と好勝負を繰り広げた時代の守護神だ。今回の韓国代表は平均年齢が24歳という若いチーム。その中には未来を背負う才能を感じている選手もいる。

「いや、本当に多すぎて。打者ではアン・ヒョンミン選手ですかね。投手ではペ・チャンスン選手もいます。本当に多すぎて。代表チームには今回初めて選出された若い選手も多いので、明日の試合は日本の方も韓国の方も、みんなが楽しめる試合になると思います」

元同僚が侍ジャパンのコーチ「あいさつしに行かないと…先輩なので」

アン・ヒョンミンは今季、韓国プロ野球に突然出現した22歳の若手スラッガー。リーグ2位の打率.334、22本塁打を残した。今季まで現役だったオ・スンファン氏は選手としての目線で「失投が1つでもあれば、長打を打たれてしまうと考えていましたし、バットコントロールもすごく良いので、相手にするのが本当にタフな選手でした」と評する。

一方の日本打線ではやはり古巣の阪神が気になっている様子で「日本は良い選手が多いですし、森下選手は、ぜひ直接見てみたいと思っていました」と口にする。

日本代表の投手コーチは、阪神で同僚だった能見篤史氏。この日は空港から直行したものの東京ドームに到着したのは日本の練習終了後。「まだ会えてないです。時間があればあいさつしに行かないと。先輩なので」と笑った。

オ・スンファン氏は韓国プロ野球のサムスンで9シーズンプレーした後、2014年に阪神入り。2年連続でセ・リーグ最多セーブのタイトルに輝いた後、米大リーグのカージナルス、ブルージェイズ、ロッキーズでも投げた。2020年にサムスンへ復帰し、今季限りで引退した。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）