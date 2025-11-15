明治神宮大会 高校の部1回戦

野球の明治神宮大会（神宮）は14日、高校の部1回戦で山梨学院（関東）が帝京（東京）に6-3で逆転勝ちした。来秋ドラフト1位候補の二刀流右腕・菰田陽生（2年）は「3番・三塁」で先発出場。チーム事情により「（三塁の練習は）10日前くらいに始めた」という慣れないホットコーナーで、華麗な守備を披露した。打っては4打数2安打1打点、投げては1回1/3を無失点。頼れる新主将が秋の日本一へ導く。

自分の役割を全うする。大黒柱がチームを逆転勝利に導いた。

近づく冬の青空が広がる神宮球場。背番号5をつけた菰田は、三塁の守備についた。見せ場は1-3の5回にやってくる。2死二塁、三遊間に飛んだ打球を横っ飛びでキャッチ。しっかりと一塁へ送球してピンチを切り抜けた。6回からは3番手で救援。1回1/3を無失点に抑え、再び三塁へ。打っては2安打1打点と躍動し、平日午前から詰めかけた1万人のファンを熱くした。

それでも早くも来秋ドラフト1位候補と呼ばれる大器は冷静そのもの。「終盤に自分と石井（陽昇）と、2年生が打って逆転できたので良かった。（逆転した直後の）8回の2死一、二塁でも打てたらチームとしても楽になったと思う。あそこで1本出せる選手になりたい」。報道陣に囲まれ、的確に自分の課題を振り返った。

身長194センチ、体重100キロの投打二刀流。これまで投手と一塁手をメインに務め、今大会は背番号3での登録も、チームで怪我人が出たことでポジションが変更された。この日は「5」をつけて出場。「（三塁の練習は）10日前くらいに始めた」と短期間で調整し、非凡な野球センスを発揮した。

慣れないポジションも前向き「背番号5としての役割があると思う」

慣れないポジションでも甘えはない。名将・吉田洸二監督の期待を受け、託されたホットコーナー。「最初はびっくりしたけど、1つのチャンスだと思っている。背番号5としての役割があると思う。今後もサードができるなら、サードもやりたい」と前向きにとらえている。

この日はドジャースの大谷翔平投手がリーグ最優秀選手賞（MVP）を受賞。二刀流と呼ばれる菰田も「目標とする存在」と憧れる。ただ、目指すは高校日本一。今夏は背番号1をつけ、最速152キロの剛腕で甲子園4強に導いたが、準決勝の沖縄尚学戦で肘の痛みを感じて初回に降板。チームも敗れて悔し涙を流した。

「今の自分の目標は夏の甲子園。今年の夏は悔しい思いをして負けてしまったので、自分たちの夏で取り返せるような高校野球を過ごしたい」

冷え込む晩秋の神宮から、すでに灼熱の聖地を見据える。次戦は16日の九州国際大付（九州）戦。「しっかりと準備をして、良い形で勝てるように頑張りたい」。高校最後の夏へ向けた戦いは始まっている。



（THE ANSWER編集部・山野邊 佳穂 / Kaho Yamanobe）