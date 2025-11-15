深夜トーク番組で熱弁

2年連続でワールドシリーズを制した米大リーグ・ドジャースの大ファンで知られる大人気ハリウッド女優が、またも球団愛を炸裂させた。米番組に出演し、「試合後番組を2時間見る」など“ガチファン”ぶりを明かした。

米放送局「NBC」の深夜トーク番組「レイト・ナイト・ウィズ・セス・マイヤーズ」に出演したのは、映画「アベンジャーズ」シリーズへの出演などで知られる女優エリザベス・オルセンだった。同番組の公式YouTubeチャンネルが動画を公開。司会のセス・マイヤーズ氏が、オルセンのドジャースファン歴がここ10年ほどであることに触れると、会話はポストシーズンの観戦エピソードに移った。

オルセンは「ポストシーズンの試合に行ったんだけど、私が行くと負けるから行くべきじゃなかったって思い知らされた」と、自身が観戦するとチームが敗北するというジンクスを告白した。

さらに、延長18回までもつれる試合もあった今回のワールドシリーズについて、東海岸在住のマイヤーズ氏が「遅すぎる」と嘆いたのに対し、オルセンは自身は西海岸時間で観戦していると説明。「スペクトラム（ロサンゼルス地元局）に加入しているから試合後の番組も2時間見るの」と、中継後の分析番組まで熱心に視聴していることを明かした。

その上で「デビッド・ヴァセイっていう人が選手にインタビューするんだけど、選手たちが彼をいじめてるのかどうかが分からなくて、それがすごく面白いの」と、ドジャースの地元局「スポーツネットLA」の名物レポーター、デビッド・ヴァセイ氏の名前を具体的に挙げ、ドジャース通ぶりを発揮していた。



（THE ANSWER編集部）