ドジャース・大谷翔平選手が、3年連続4度目のMVPに輝きました。日本でも、大盛り上がりとなりました。

■スポーツ紙「MVPの号外です」30分で完成

MVPが発表された瞬間。動きだしたのは、東京の新聞社。

急ピッチで号外の準備を進め…。

スポーツ報知 編集局長

「いいんじゃない」

約30分で完成させ、配布しました。

街の人

「ことしも（MVP）取ってくれて、すごくうれしい」

子ども

「優勝おめでとうございます！」

「優勝じゃないよMVPだよ」

「えーやったあ うれしい！」

■大谷選手の地元・岩手県奥州市から歓喜の声

大谷選手の地元、岩手県奥州市では横断幕が掲げられ、歓喜の声が上がったのは、ファンが経営する美容室です。

「満票、満票、やった！」

「4回目受賞、おめでとう！」

髪を染めている途中だった客も、一緒になってお祝い。

美容室の客

「すごくうれしいです。大谷くん、本当におめでとうございます！」

美容室経営 大谷選手の私設応援団

「二刀流が復活して、まさかという記録を次々と打ち立てて、素晴らしい1年の活躍でした」

■埼玉県川口市のスーパー、熱烈ファンの店長は…

埼玉県川口市にあるスーパーでは、熱烈な大谷ファンの店長が、いてもたってもいられず…。

お菓子は背番号にちなんで17円。キャベツは“ごくろうさま”の59円に。

急きょ、セールを開催していました。

大谷ファン 店長

「（3年連続は）普通の人じゃありえないので、もうこっちも激安で歓迎。お客さんに少しでも喜んでもらおうと」

利用客

「大谷選手に感謝です」

※11月15日（土）午前0時（金曜深夜）放送『news zero』より