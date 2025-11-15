大谷翔平選手“満票”4度目のMVPに大盛り上がり…号外にセールも 熱烈ファンが各地でお祝い
ドジャース・大谷翔平選手が、3年連続4度目のMVPに輝きました。日本でも、大盛り上がりとなりました。
■スポーツ紙「MVPの号外です」30分で完成
MVPが発表された瞬間。動きだしたのは、東京の新聞社。
急ピッチで号外の準備を進め…。
スポーツ報知 編集局長
「いいんじゃない」
約30分で完成させ、配布しました。
街の人
「ことしも（MVP）取ってくれて、すごくうれしい」
子ども
「優勝おめでとうございます！」
「優勝じゃないよMVPだよ」
「えーやったあ うれしい！」
■大谷選手の地元・岩手県奥州市から歓喜の声
大谷選手の地元、岩手県奥州市では横断幕が掲げられ、歓喜の声が上がったのは、ファンが経営する美容室です。
「満票、満票、やった！」
「4回目受賞、おめでとう！」
髪を染めている途中だった客も、一緒になってお祝い。
美容室の客
「すごくうれしいです。大谷くん、本当におめでとうございます！」
美容室経営 大谷選手の私設応援団
「二刀流が復活して、まさかという記録を次々と打ち立てて、素晴らしい1年の活躍でした」
■埼玉県川口市のスーパー、熱烈ファンの店長は…
埼玉県川口市にあるスーパーでは、熱烈な大谷ファンの店長が、いてもたってもいられず…。
お菓子は背番号にちなんで17円。キャベツは“ごくろうさま”の59円に。
急きょ、セールを開催していました。
大谷ファン 店長
「（3年連続は）普通の人じゃありえないので、もうこっちも激安で歓迎。お客さんに少しでも喜んでもらおうと」
利用客
「大谷選手に感謝です」