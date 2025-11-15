◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 第２日（１４日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

１７年大会覇者の小平智（３６）＝Ａｄｍｉｒａｌ＝は５位で出て４バーディー、１ボギーの６７で回り、首位と１打差の２位に浮上した。賞金ランク７位だが、賞金王より１２月の米ツアー予選会に照準を絞る。それでも、着用ウェアの契約選手で計５勝すれば贈られるハワイ旅行にあと２勝に迫っており、８月以来の通算９勝目を狙う。金子駆大（こうた、２３）＝ＮＴＰホールディングス＝が６５で回り、通算８アンダーの単独首位に浮上した。

３６歳の小平が大人のゴルフで魅せた。「ベストプレー」と自賛したのは出だしの１番。ラフから残り１６０ヤードの第２打を無理にピンを狙わず、８メートルに乗せて伸ばした。１８番も２オンして１５メートルのパットを数十センチに止めてバーディー締め。８年ぶり大会制覇へ「無理なく落ち着いていた。調子が上がってきている」とうなった。

「ずっと挑戦したい」と米ツアー復帰を目指し、１２月の来季出場権をかけた予選会に出場予定。首位と約２２００万円差の国内賞金ランク７位で、逆転賞金王の可能性もあるが「全然興味がない」と断言。国内は次週が自身の今季最終戦予定だが、優勝へ燃える理由がある。

着用ウェア「Ａｄｍｉｒａｌ」の契約選手は今季、小平と畑岡奈紗（２６）、堀琴音（２９）と計３勝。小平は「Ａｄｍｉｒａｌの方が、チームで５勝したらハワイに全員連れて行ってくれる。ハワイは暖かいし好き。行きたい」と熱望する。米フロリダ州の家が近所で、一緒に練習することも多い畑岡が前週のＴＯＴＯジャパンクラシックで３年ぶりに優勝し「めちゃくちゃうれしかった」。祝福の連絡をすると「あと２勝ですね」と返答され、健闘を誓い合った。２位で臨む週末へ「目標は２０アンダー」と小平。国内優勝と米ツアー切符をつかみ、ハワイへＶ旅行する。（星野 浩司）

◆Ａｄｍｉｒａｌの契約選手 ４人のうち３人が今季１勝ずつ挙げている。男子は小平が８月のＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメントで７年ぶり８勝目。女子は畑岡奈紗が前週のＴＯＴＯジャパンクラシックで３年ぶり米ツアー７勝目、堀琴音が日本女子オープンで３年ぶり３勝目を飾った。ツアー１勝の尾関彩美悠（あみゆ、２２）＝ＪＦＥスチール＝は今季未勝利。