軽量設定でずっとつけてても快適！【ロジクール】のヘッドホンがAmazonに登場中‼
ずっとつけていても快適な軽量設計!【ロジクール】のヘッドホンがAmazonに登場!
ロジクール G335は、G733よりも小型・軽量で、重量を分散させるサスペンションヘッドバンドを採用しているため、カスタマイズして装着することが可能。ソフトメモリーフォームのイヤホンパッドとスポーツメッシュ素材を採用し、長時間の使用でも快適に過ごすことができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
G335ゲーミングヘッドフォンには複数のカラーバリエーションがあり、それぞれに鮮やかなリバーシブルかつ柔軟性のある洗えるヘッドバンド、また適応性のあるメモリーフォームイヤーパッドが付いている。
ゲームを生き生きとさせる鮮明でクリアなステレオサウンドを実現。すべてのゲームで優れたサウンドとな鮮明な音声コミュニケーション性能を保証する。
このカラフルなマイク付きヘッドフォンは、PC、ノートパソコン、ゲーム機、および一部のモバイル機器に対応している。
ボリューム調整ローラーはイヤーカップに直接配置されており、ゲームや音楽の音量を素早く調整することができる。また、フリップミュート機能付きのマイクは邪魔にならないように簡単に移動が可能だ。
