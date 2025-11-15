イスラエル軍（IDF）とイスラム組織ハマスとの間で戦闘が始まってから2年が過ぎた。パレスチナ自治区のガザ地区では、10月10日にイスラエルとハマスの間で停戦合意が発効したあとも攻撃は止まず、今も不安定な情勢が続いている。

ガザでは2万人以上の子どもたちが命を落とし、約64万人が教育の機会を奪われた。総人口200万人中、「人口の半分が子ども」と言われるこの地で、何が起きたのか。支援団体でガザ地区を担当する鈴木日名子氏（仮名）に、現地の子どもたちの実態を聞いた。



2025年11月10日、ガザ地区中央部のデイルアルバラ集団墓地にイスラエルから返還された身元不明のパレスチナ人の遺体が埋葬された ©AFP=時事

◇

学校も夢も奪われた子どもたち

ガザは元々、ほぼすべての子どもたちが学校に通う、教育熱心な地域だった。初等教育の就学率は95%、中等教育の就学率は90%、識字率は97%に達しており、それは世界水準でみても極めて高い。しかし戦闘によって学校はほぼ全て破壊され、残った建物も避難所となったため、公教育を受ける機会は失われた。

「2024年1月から3月の2カ月間のみ公教育が部分的に再開され、10月10日の停戦以降は公教育が再開されつつあります。しかし、子どもたちが学校に戻ると、友達の誰が殺されたのかがはっきり分かる。それ自体がトラウマになるケースもあります」と鈴木氏は語る。

授業再開後も、子どもたちは空腹で集中できない。学校は避難所でもあり、公教育の全面的な再開は極めて困難な状況だ。

「2年間にわたる大規模な攻撃で、夢をあきらめた子ばかりです。11歳のナディアさん（仮名）は戦争前には、『大人になったら貧しい人の力になりたい』と夢を語っていましたが、今は『生活は破壊されて、学校での思い出もすべて消えてしまった』と。

それでも、勉強への意欲を失わずに、火をおこすために古着や教科書を燃やさざるを得ない状況でも、制服だけは持って逃げていた子どもたちもいました。11歳のサラさん（仮名）が通う学校では、机や椅子が足りず、床に座って週3回、理科や数学などを学んでいるといいます」

独学で日本語を学ぶ高校生も

空爆が続く中でも、懸命に学び続ける子どもたちがいる。

16歳のマハさん（仮名）は2年におよぶ大規模攻撃にもかかわらず、継続して日本語を勉強している。アニメをきっかけに日本に興味を持ち、YouTubeなどのオンライン教材でコツコツと学習を続け、さらには独学で漢字や文法も学んでいる。

「ネットを通じてやりとりができる子もいます。マハさんは日本語でメッセージを送ってくれるのですが、漢字や難しい単語も使いこなしていて、一生懸命日本語を勉強しているのが伝わってきます」

しかし、そうした学習を続けるための環境は厳しい。ネット環境は不安定で、通信網は設置されては破壊される状況が繰り返されている。充電も困難だが、住民たちは自作のコンセントや充電スポットを作り、1時間歩いて質の悪い電気を充電しに行く。

「子どもたちがよく言うのは、『10月7日以前に戻りたい』ということです。当時も軍事封鎖されていて決して自由ではなかったし、食料難もありました。それでも学校には通えて、生活ができていた。今は多くの子どもたちが食料難で生きるか死ぬかの状態で、夢を語ることは到底できません。

マハさんは『どうか寒い冬が訪れるまでには、完全に攻撃が止まることを心から祈っています。戦争がない国に生まれた人たちはなんて恵まれているのだろうか』とメッセージを送ってくれました」

親を亡くした子どもたちは、小さな兄弟の面倒を見るためにヤングケアラーとなるケースが多い。水を汲むために遠く離れた地まで歩く。近隣の大人に混ざって瓦礫の撤去も行う。

「もう早く死にたい」「爆撃に慣れてしまった」

極限状態の中で、「もう早く死にたい」と語る子どもたちも少なくない。自分で遺書を書く子どももいたという。イスラム教では自殺はタブーだが、そうした事例も報告されている。親を亡くした子どもたちの中には、イスラエル兵にわざと近づいて撃たれようとする者もいた。「家族と天国で再会したい」という理由からだ。

日常化した攻撃が、子どもたちの心を麻痺させている。サラさんは「（停戦後も続く空爆は）もう怖いと感じません」、ナディアさんは「爆撃が続くことに慣れてしまいました」と鈴木さんに胸の内を明かした。

「ガザの人たちは土地への愛着が強く、簡単にガザの外に出ればいいという問題ではありません。そもそも2007年から軍事封鎖されていました。この2年間、空・陸・海からの大規模攻撃で逃げ場はなく、検問所の封鎖も続くガザでは『自分たちが逃げられる場所は空の上（天国）しかないんだよ』というのを何度も聞いてきました」

戦争以前からイスラエルのドローンが上空を飛び交い、「天井のない監獄」と表現されるガザ。そこで行われる戦闘の特徴は、最新技術による徹底的な攻撃にある。

「停戦前にガザの職員と電話やオンライン会議をしていた時は、ドローンが近づいてくる音が聞こえることは何度もありました。『ブーン』という音です。その都度祈るのです。『どうか今この瞬間、同僚が狙われませんように』と。

ガザの知人は、恐怖で家のなかに隠れていたら、ドローンから外に出るよう声が発せられ、出たら上空から発砲されながら追いかけられました。まさに殺戮ゲームのような世界でした。ドローンが近づくと、自分の情報が精査されていると分かるので、極度の緊張状態に陥ります」

1日1.5食…飢えや栄養失調で亡くなる人々も

食料不足も深刻だ。国連は2025年8月、ガザ市で飢饉が発生していると発表した。9月のデータによると、栄養失調率は約28%に達し、2年間で460人が飢えや栄養失調で死亡。そのうち150人以上が子どもだった。

「停戦前は食べられても1日1食。現在でも1日1.5食という状態です。小麦粉でパンを作って食べるのが主食ですが、それすら食べられない。食料が搬入されても高額で取引され、収入源を失った家族は購入できない。タンパク質は摂れず、肉や卵は1年以上食べていない子どもたちばかりです。野菜も、1個のトマトを8人でシェアする状況でした。レンズ豆の缶詰を食べ続けて、体調を崩すケースもあります」

停戦後は少しずつ食料が入るようになり、スープの具材が増えたり配給できる食事の数が増えたりした。しかし肉は1キロで3000円、卵1個が250円という状況で、食べ盛りの子どもたちが十分に食べられない状態は続いている。サラさんは「ずっと食べたくてしょうがない鶏肉やリンゴ、バナナをなかなか食べることができません」と話し、ナディアさんも「肉も果物も高くてなかなか買えません」と、実情を訴える。

子どもたちに起きた異変の数々

ガザのすべての子どもたちがケアを必要としている。親から片時も離れられなくなったり、おもらしをするようになったりする。ストレスから暴力的になる子どももいる。何も言わなくなり心を閉ざしてしまうケースも多い。

「恐怖で喋れなくなる子どももいます。夜泣きもすごくて、夜中に突然起きて泣き叫ぶことも頻繁にあります。でもそれがもう日常なので、親もどう対応していいか分からない状態です」

空爆によって家族とバラバラになったり、瓦礫の下で家族が死んでいく様子を目撃したりした子どもたちには、専門的なケアが必要だという。

極限状態で、市民同士の物資の略奪も続いたなかで、それでも助け合いの精神が見られることもある。

「停戦以降、ガザの中南部から北部に帰還した人、あるいは北部に戻ったものの、あまりの破壊で生活ができないと、再び中南部に戻ってくる人もいました。そのような人々に、わずかな食べ物や衣類を配る方もいます。避難先の人々が食べ物を持ち寄り、自らも被災していながら、さらに状態のよくない方に配るという光景も見られます」

子どもたちにとって、希望を感じるわずかな瞬間があるとすれば、それは、今日食べるものがあったこと、少しずつでも勉強できるようになること、そして世界の人々が自分たちの状況を理解し、思いを寄せ続けてくれることだ。

「インターネットで繋がれる子どもたちは、ガザの外でガザのことを考えてくれる人たちがいると知ることがわずかながら生きる励みになっています。自分たちが世界から取り残されていると感じる中で、自分たちの存在を認めてくれる人がいる。それが希望になっているそうです」

20歳になるルルさん（仮名）は、「ガザで暮らすことは多くの障害に立ち向かうことを意味します。それでも私は、自分の成長と学びを諦めず、『知識こそが新しい可能性を開く鍵』だと信じて努力を続けています」と語る。大学の多くが破壊された今もオンライン学習に力を注ぎ、「将来的にはテクノロジー分野のスキルを磨き、ガザの復興と発展に貢献し、他の女の子たちが情熱を追求できるように励ましたい」と、未来への意志を見せている。

「ガザで本当に起きていることをどうか伝えて」

6月には、マハさんからこんなメッセージが届いたという。

「私たちの声を世界に届けてください。ガザで本当に起きていることをどうか伝えてください。私たちの声は正しく世界に届かないかもしれない。この戦争での唯一の幸運はあなたと知り合えたことです。この飢餓、病気、すべての物資が不足している中で生きる私たちは、世界が私たちの声を聴くことを、本当に望んでいます」

たしかに生きている子どもたちがいる

停戦合意後も局地的な空爆は毎日続いている。現地の人々は「『あくまで休憩期間』と決してならないでほしい」と祈っている。

「ガザの子どもたちは、瓦礫の中でも全力で遊んでいます。音楽をかけてみんなでダンスをしたり、絵を描いて辛いことをシェアしたりすることも。空爆の中でも、赤ちゃんはちゃんとお母さんのおっぱいを飲んでいる。もちろんお母さんが栄養失調で母乳が出ない場合は、粉ミルクも不足しているため、水かお茶を与えざるを得ません。栄養や免疫力の低下につながる深刻な状態です。

しかし、それでもガザの人々の生命力、たしかに生きている子どもたちがいるのだということを、少しでも知ってほしいです。私たちは、一人でも多くの命を守りたいです」（鈴木氏）

（「文春オンライン」編集部）