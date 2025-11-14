株式会社クラフトと株式会社オートパーツジャパンは、2025年11月1日より、それぞれが運営する「クラフト」および「U-ICHIBAN」全店舗において、「楽天ポイントカード」と「楽天ペイ」の導入を開始した。

これにより、キャッシュレス決済時のポイント還元や、買取利用時におけるポイント付与が可能となり、利便性と顧客満足度の向上が図られる。楽天グループとの連携を強化し、サービス価値のさらなる向上を目指す取り組みである。

自動車部品の販売・買取専門店「クラフト」「U-ICHIBAN」で「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」が利用可能に

株式会社クラフト（以下「クラフト」）、株式会社オートパーツジャパン（以下「オートパーツジャパン」）および楽天ペイメント株式会社（以下「楽天ペイメント」）は、クラフトが運営するタイヤ・ホイールの専門店「クラフト」とオートパーツジャパンが運営する自動車部品の販売・買取専門店「U-ICHIBAN」の全店舗において、2025年11月1日（土）より、キャッシュレス決済サービス「楽天ペイ」と共通ポイントサービス「楽天ポイントカード」が利用可能になることをお知らせします。

本導入により、利用者は「クラフト」「U-ICHIBAN」の店舗にて支払いの際、「楽天ペイ」を利用することで、簡単に支払いができるようになります。「楽天ペイ」で支払いをすると、支払い金額に対して最大1.5%分の「楽天ポイント」が還元され（注1）、支払い時には、「楽天ペイ」を通じて「楽天ポイント」を利用することも可能になります。

また、店舗にて買取を利用する際に「楽天ポイントカード」を提示（注2）すると、買取額200円（税込）に対して1ポイントの「楽天ポイント」を貯めることができます（注3）。

クラフトとオートパーツジャパンは、このたび「楽天ペイ」「楽天ポイントカード」を導入することで、データマーケティングや販促施策のさらなる強化を図ります。また、会員数1億以上の強固な顧客基盤を持つ楽天グループとの連携をさらに深め、新規を中心とした利用者全体の拡大と売上の伸長、利用者へのサービスの向上を目指します。

クラフト、オートパーツジャパンおよび楽天ペイメントは、今後も利用者の一層の利便性と満足度の向上に努めていきます。

（注1）ポイント還元には条件があります。以下、詳細ページをご確認ください。

https://pay.rakuten.co.jp/topics/pointprogram

（注2）「楽天ポイントカード」「Edy-楽天ポイントカード」「楽天ポイントカード」機能が搭載されたアプリ、「楽天カード」裏面のバーコードが対象です。「楽天ポイントカード」の機能に関する詳細はこちらからご確認ください。

https://pointcard.rakuten.co.jp/guidance/?l-id=rpoint_top

（注3）「楽天ポイントカード」の提示による「楽天ポイント」の進呈は、買取時に限ります。商品の購入時、「楽天ポイントカード」の提示による「楽天ポイント」の利用、および「楽天ポイント」の進呈は対象外です。

【株式会社クラフトについて】https://www.craft-web.co.jp/

株式会社クラフトは、乗用車用タイヤ、アルミホイール、自動車用品及び部品の販売サービスを行っている企業で、株式会社コメ兵ホールディングス（コード番号：2780 東証スタンダード・名証メイン上場）の100%子会社です。2025年10月31日現在、東海3県（愛知、岐阜、三重）に8店舗、静岡県に1店舗、神奈川県に2店舗の合計11店舗を展開しております。タイヤ・ホイールに特化した、「車好きの、車好きによる、車好きのためのタイヤ・ホイール専門店」です。

【株式会社オートパーツジャパンについて】https://www.autoparts-japan.com/index.html

株式会社オートパーツジャパンは、自動車部品の販売・買取り事業を展開しています。株式会社コメ兵ホールディングス（コード番号：2780 東証スタンダード・名証メイン上場）の100%子会社であり、中古タイヤ・ホイール、パーツ買取販売店「U-ICHIBAN」を運営しています。U-ICHIBANは、2025年10月31日現在、岐阜県に1店舗、埼玉県に1店舗の計2店舗を展開しています。

【楽天ペイメント株式会社について】https://payment.rakuten.co.jp/

楽天ペイメント株式会社は、楽天グループの中で決済およびマーケティングを中心としたサービスを展開する企業として2019年4月に設立されました。2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査のQRコード決済業種において、史上初となる3年連続「顧客満足」1位を獲得（注）した「楽天ペイ」をはじめ、「楽天ポイントカード」「楽天チェック」「楽天ペイ」実店舗決済などを運営しています。また、楽天ペイメント株式会社傘下の楽天Edy株式会社は「楽天Edy」「楽天キャッシュ」を運営しています。利用者には親しみやすく便利で安全な決済サービスを、加盟店には業種・業態に合わせた幅広い決済サービスと、データを活用したマーケティングプログラムによるビジネス支援を提供しています。

（注）顧客満足度調査「JCSI」のQRコード決済業種において、3年連続で「顧客満足」1位を獲得するのが初（2025年7月30日時点）

2025年度第2回日本版顧客満足度指数調査：https://www.jpc-net.jp/research/detail/007477.html

