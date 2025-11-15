11月8日、肺炎のため92歳でこの世を去った俳優の仲代達矢。1952年に俳優座養成所に入り、映画と舞台、主に二つの世界で観客を魅了してきた名優の素顔、そして生涯を通してこだわり続けたこととは――。2021年、役者生活70周年の時の言葉と共に、その足跡を辿る。

【貴重写真】2021年秋、役者生活70周年を迎え、舞台に挑む仲代達矢を一気に見る



「ははは。若い、若い」

映画デビューして間もない1950年代後半の雑誌記事に目を通し、「ギリシャ彫刻のような体躯」「新しい二枚目」などの言葉が添えられた若き日の写真を見て、仲代達矢さんは目を細めた。

2021年秋、石川県七尾市の能登演劇堂で仲代さんにお話を聞いたのは、役者生活70周年を記念する無名塾の舞台『左の腕』の公演中のことだった。

無名塾の合宿地だった縁で、演劇による街作りの気運が高まり、七尾市に能登演劇堂ができたのは1995年。以来、仲代さんはこの劇場の名誉館長を務め、無名塾の定期公演をここで行い、みずから舞台に立ってきた。

公演中には、劇場前の通りに「歓迎無名塾」と書かれた幟がいくつも立ち、観客たちを出迎える。ロビーで地元の産品が販売されるのも、街や人々と一体化した、この劇場ならではの風情だ。

「声は日ごろから訓練してるのでどうにか出ますけれども……」

仲代さんは能登を「第二のふるさと」と呼んできた。その最後の舞台が、2024年の能登半島地震で損壊した能登演劇堂の復興公演（2025年5月〜6月）だったことに、不思議な巡り合わせを感じてしまう。

2021年の舞台では、あと1年強で90歳になる年齢を感じさせない立ち回りを演じ、迫力のある声を聞かせていた。

「声のほうは日ごろから訓練してるのでどうにか出ますけれども、足腰は若い時と比べるとだいぶ参ってますよね。それをどうカバーしていくかが、私にとっては現役の俳優を続けていくいちばんの課題です」

そのためには日々の努力しかない。若者と比べて10倍くらい訓練しなくてはならない。仲代さんはそう話していた。「もはや気力です」と。

しかし仲代さんは、俳優として頭角を現した20代後半の若手時代から、同じように日々の鍛錬を大事に考えていた。

〈一日一日の俳優修業を、地味に積み重ねて、いろんな人間をやって行きたい〉（『週刊新潮』1959年2月9日号）

そのような考え方の背景には、名優と呼ばれるようになっても謙虚だった、自分を見つめるまなざしがあったのだと思う。

「役者というのは、役者向きの天賦の才があるか、運がいいか悪いか、どれだけ自分で勉強できるか、この三つなんです。私に持って生まれたものがあるかどうかはわかりません。運がいいかもわからないですよ。ただ勉強は自分でできるわけで、それしかないですね」

仲代達矢が生涯を通してこだわり続けたこと

その一方で、声とセリフの強さについては、現役の自負をのぞかせていた。仲代さんの評価を決定付けた映画『人間の條件 第1部純愛篇／第2部激怒篇』（1959年）の小林正樹監督は、主役に抜擢した新進俳優の魅力を〈目もさることながらセリフのうまさにはおどろいている〉（『週刊サンケイ』1959年2月8日号）と当初から指摘している。

「私がセリフにこだわる理由は基本的にラジオなんです」と仲代さんは言った。

「ラジオで聞く講談、浪花節、それから落語、漫才を含めて、小さいころから音として声を聞いてきました。だから音が非常に大事なものだと思って育ってきたわけです。それはいまだに変わりません。いまの若い人たちは、音をあまり気にせず、気持ちだけを中に込めようとするのでセリフが出てこない。無名塾では、自分と話している相手、それに観客の三角形を大事にしろといつも言っています。それにはセリフの強さがやはり大事ですね」

声に関する逸話で有名なのは、同じ小林正樹監督による1962年の映画『切腹』だ。物語は庭先で切腹したいと申し出る、仲代さん扮した浪人の男と、三國連太郎さんが演じた屋敷の家老との緊迫した会話からなる。その撮影中に、ふたりの名優は声を巡って衝突した。

「私が白洲の庭先に、縁座敷に三國さんがいて、それで物語が続いていくわけですけど、それだけ距離があると声が聞こえないんです。三國さんには『舞台と違い映画にはマイクがあるんだ』と言われましたが、私は耳に手を当てて『ちょっと聞こえませんけど』と言ってしまった」

それをきっかけに論争がはじまると、小林監督は「じゃあやっといて」と言ってスタッフを引き連れ飲みに行き、スタジオに残された仲代さんと三國さんは納得できるまで議論をくり広げたという。

「たいへん失礼なことをしたと反省しています。しかし貴重なる、いい意味での戦いがありましたね」と仲代さんは当時の撮影現場を振り返った。

「三國さんも三船さんも今はいらっしゃりませんが……」

2021年の取材では、役者生活70年を回顧し、三國連太郎さん以外にも三船敏郎さんなどとの思い出を話していただいた。

「三國さんも三船さんも今はいらっしゃりませんが、すごい先輩方に育て上げられたなと思います」

なかでも共演した先輩女優たちについて、仲代さんは「役者としていろいろなことを教えてもらいました」と感謝の気持ちを口にした。「そもそもが月丘夢路さんに初めて認めていただいたわけですから」。

1952年、俳優座養成所に入所した仲代さんは、銀座のバーでアルバイトをしながら役者修行に励み、1955年に晴れて俳優座に入団した。だが映画のオーディションにはなかなか合格しなかった。

9回もオーディションに落ち、演劇だけでやっていこうと考えはじめていたとき、ラジオドラマ『月遠けれど』（1955〜56年）にエキストラ同然で出演していた仲代さんを、主役だった月丘夢路さんが見出した。そのときを振り返る彼女の証言が残されている。

〈背の高い、いわゆる青白き二枚目タイプの人なんだけど、それでいて、なんとなくボサッとした感じもあって、とても印象的。「あの人、ダァレ？」そばにいた金子信雄さんにそっと聞くと「とても有望な俳優座の新人でね、仲代達矢というんだ」というはなし。その時はじめて仲代さんという名前を聞きました〉（『週刊東京』1957年10月号）

彼女が映画『火の鳥』（1956年）の相手役に仲代さんを抜擢したことから、その後の日本映画を代表する無二のスターは誕生した。

「いちばんいろいろなことを教えてもらった」のは“あの名女優”

「素晴らしい先輩女優の方々との巡り会いがありました」と言って、仲代さんは月丘夢路さん、山田五十鈴さん、高峰秀子さん、原節子さんら、昭和を代表する女優たちの名前を挙げた。山田五十鈴さんには「自分のセリフを覚えるより相手のセリフを覚えなさい」と、受ける芝居の大切さを教わった。

「いちばんいろいろなことを教えてもらったのは高峰秀子さんかな」

『女が階段を上る時』（1960年）をはじめ、成瀬巳喜男監督作で多く共演した高峰秀子さんには、「映画はマイクがあるんだから、あまり大げさな芝居はしないでね」などと、演劇とは異なる映画俳優としての作法を教わった。

数々の名女優たちと共演してきた仲代さんにとって、なかでも大事な存在だったのは1957年に結婚した妻・宮崎恭子さんだ。実は映画『火の鳥』に抜擢された際も、彼女が“重要な役割”を果たしていたのだと月丘夢路さんが話している。

〈（筆者注・ラジオドラマ『月遠けれど』で）一緒に仕事をしていたのは、今は彼の奥様になっている宮崎恭子さんで、そのころのお二人は楽しい婚約時代といったとこだったのね。ラジオ・ドラマのお仕事は、どうしても夜が遅くなりがちでしょう。そのときも、遅くなった宮崎さんを迎えに仲代さんがスタジオに来たのを、わたしが見つけたというわけ〉（『週刊東京』1957年10月号）

「四十代初めから五十歳までがいちばん面白かった」

1975年にふたりで無名塾を立ち上げ、後進の育成に取り組みだした時期を回想し、〈今思うと、ぼくの役者人生は無名塾を始めた四十代初めから五十歳までがいちばん面白かったですね〉（『遺し書き』）と仲代さんは記している。

「無名塾が四十何年間と続いているのは、彼女が引っ張っていったからです。私ひとりではできませんでしたよ」

1996年に亡くなった恭子さんについて、そう語る仲代さんの言葉が、2021年の取材記事を締めくくる一言となった。

取材を終えた仲代さんは「これ、いただいていいですか？」と、こちらが用意した過去の雑誌記事のコピーを持ち帰った。その中にはまだ新婚時代の仲代さんと妻・恭子さんを新居で撮影したグラビアページがあり、「夫のこと」と題した恭子さんのエッセイがあった。

忘れっぽいのは有名で……

〈『野獣死すべし』が封切られたので、このところ『仲代さんには、実際にあんな冷酷な面があるんですか』と言う質問にたびたび出あいます。（中略）妻から見ると、当然のことながら仲代はやはり仲代で、（中略）家庭内での仲代が野獣…の主人公等とは、良い意味でも悪い意味でも、まるで正反対の人柄であるだけに、その豹変ぶりが妻としては一層心楽しく感じられるのです〉（『週刊平凡』1959年7月15日号）

また恭子さんによる、こんな微笑ましい仲代さん評も、その雑誌記事の中にはあった。

〈それに忘れっぽいのは有名で、（中略）家に帰って洋服のポケットをしらべてみると、なにかなくなっているか、全然知らない人の物がポケットにはいっているかどっちかです〉（『週刊サンケイ』1959年2月8日号）

お亡くなりになったいま、なぜか想像を巡らせてしまうのは、そういった仲代さんの若き日々のことだ。

（門間 雄介）