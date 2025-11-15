「明治神宮野球大会・大学の部・１回戦、佛教大８−０日本文理大」（１４日、神宮球場）

開幕して１回戦が行われ、大学の部では広島からドラフト５位指名された仏教大・赤木晴哉（４年・天理）が先発し、６回３安打無失点の快投でチームをコールド勝ちへと導いた。プロでも先発としてやっていく心意気をにじませつつ、全国の舞台で力を示した。高校の部は山梨学院、英明が勝ち上がった。

絶好調でなくても相手を寄せ付けることはなかった。最速１５３キロを誇る１９１センチ右腕が巧みなゲームメーク能力を見せた。「真っすぐが球速帯的に本調子ではなかった」というものの、６回無失点の好投。コールド勝ちの立役者となった赤木は「緩い球を使って真っすぐを速く見せることができた」とうなずいた。

この日の直球の最速は１４９キロだったが、１４５キロ前後が大半を占めた。「球速にこだわらず幅広い投球を心がけた」。自身の状態を見極めて、変化球を多めにした投球にシフト。四回以降は走者を出さず、右肩上がりの投球となった。

カープのドラフト指名選手では唯一の神宮大会出場。大舞台での快投に「そこはいいアピールになったかな」と笑顔がはじけた。

大学時代は１人暮らしで「ご飯を作る時も、お風呂に入る時も全て野球のことを考えながらできた」と右腕。周囲にも「プロに行く」と言って、自らにプレッシャーをかけ続けて、つかんだドラフト指名だった。プロでも「理想は先発でやっていければ」と野心を隠すことはない。

次戦の相手は大会連覇を狙う青学大だ。「自分が通用するのか楽しみですし、チームが勝てるように頑張りたい」。成長著しい右腕にとって、王者との対戦は最高の腕試しとなる。

◆赤木晴哉（あかぎ・せいや）２００３年１０月５日生まれ、大阪府出身。２２歳。１９１センチ、８６キロ。天理−仏教大を経て、２５年度ドラフトで広島の５位指名を受けた。長身を生かした高いリリースポイントから投げ下ろす直球が武器で、決め球はフォーク。