「偉大さを理解していない」ア・リーグMVPにシアトルメディアから不満噴出 60発ローリーがジャッジに敗北「東海岸のメディアは見ていない」

MVPを射止めたのはジャッジ（右）だが、ローリーの活躍も確かに素晴らしいものだった(C)Getty Images

歴史的僅差での決着だ。

現地時間11月13日、全米野球記者協会（BBWAA）による各リーグの最優秀選手（MVP）が発表され、ア・リーグは、ヤンキースのアーロン・ジャッジが2年連続3度目の受賞を果たした。一方でマリナーズのカル・ローリーは惜しくも敗れ、シアトルメディアから強い不満の声が噴出している。

今季ジャッジは打率.331（リーグ1位）、53本塁打（2位）、114打点（2位）、OPS1.145（1位）で初の首位打者に輝き、ローリーは打率.247（44位）、捕手史上初の60本塁打（1位）、125打点（1位）、OPS.948（3位）で二冠王に。投票結果は、ジャッジが1位票17、2位票13の355点、ローリーが1位票13、2位票17の335点だった。

この結果に怒りを爆発させているのは、元NFLシーホークスのブロック・ヒュアード氏だ。地元メディア『Seattle Sports』の公式Xを通じ、「プレーを見られない、観戦できない、偉大さを称えられない、歴史上かつてない偉業を評価できない、そんな時代はもうないと思っていた」と皮肉をぶつけている。