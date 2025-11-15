MCAは、国内主要キャリア各社の設備投資に関する調査を実施し、その結果を調査レポート「主要キャリアのネットワーク投資戦略と通信インフラ市場 2025年版」に取りまとめた。前回に続き、同レポートから国内キャリアの設備投資に関する調査結果を紹介する。今回は、ネットワーク機器への投資状況を見ていく。

移動系キャリアが牽引する国内ネットワーク機器投資、2024年度は約3900億円

国内キャリア各社における2024年度のネットワーク機器投資は、前年度比12.2％減の3881億円と推定した。

主な内訳はKDDIが1007億円、NTTドコモが875億円、ソフトバンクが629億円、楽天モバイルが175億円と携帯電話事業を行う4社の投資額は合計2686億円（全体の69.2％）となり、移動系キャリアが国内ネットワーク機器投資を牽引している点に変化はない。

また、NTTグループのネットワーク機器投資は全体の46.5％となる1805億円を占めている。

国内ネットワーク機器市場は伝送装置と基地局が60％を占有

2024年度のネットワーク機器別投資額において、伝送装置や携帯電話基地局、PON／MCは縮小した一方で、ルータやスイッチが微増している。伝送装置とPON／MCは2025年度も縮小が見込まれる一方、基地局やルータ、スイッチは拡大が想定される。今後は伝送装置とルータは微増、スイッチは拡大、基地局とPON／MCは微減とみている。