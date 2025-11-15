オルカンに積み立て6年目で「160万円まで資産を増やすことに成功した」30歳男性の成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、妻（30歳）
▼金融資産
世帯年収：本人700万円、配偶者100万円
現預金：200万円、リスク資産：160万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：160万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2020年から
2020年から積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月1万円」からスタートし、途中で増額しながら現在は「月3万円」で積み立てているとのこと。
投稿のあった2025年5月時点の運用実績については「元本120万円→評価額160万円」と、積み重ねがしっかりと利益を生み出している様子です。
「積立投資を始めてからは、1年目で15万円、3年目で50万円、5年目で100万円と順調に投資にお金を回していき、今の6年目で150万円まで資産を増やすことに成功した。今後、もっと投資額を増やしていきたい」とあります。
一方で、「投資額を増やした時に生活が少し苦しくなったことが辛かったが、何とか我慢した」と悩んだこともあると言います。
積立投資を始める人へのアドバイスとして「まずは少額でもいいのでコツコツと貯め続けていくことが大切」とのことです。
新NISAについては、「つみたて投資枠は、他商品も月1万円ほどで始めようと思っている。成長投資枠はもう少し株の勉強をしてから、安定株とアメリカ株を買おうと計画している」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
30歳・年収700万円会社員男性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は広島県に住む30歳男性の資産運用エピソードを見ていきます。
30歳・年収700万円会社員男性の思う積立投資のメリットや新NISAのプランは？積立投資を始めてよかった点として、「お金の動きや経済について考えるようになったので、お金の大切さを改めて実感することができた」とコメント。
