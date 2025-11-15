元モーニング娘。のタレント保田圭（44）が13日深夜、テレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜 深夜1・26）に出演。以前、モーニング娘。で禁止されていたことを明かした。

保田は保田は1998年に2期メンバーとしてモーニング娘。に矢口真里、市井紗耶香とともに加入。1999年に3期で後藤真希が加入し、大人気となった。

保田は「有難いことにごっちん（後藤真希）が入って、かなり忙しくなって。ビル1棟、1階から10階まで違う雑誌の取材が入っていて、もう本当に分刻みで、撮影が終わらないと、エレベーターの中でも取材」と振り返った。

また、その当時モーニング娘。では「日焼けが禁止だったり、スキーが禁止。あとバーゲンに行っちゃいけなかったりとか。アイドルがバーゲンの安く集まっているカゴにワァーって行く感じを人に見られたら良くないと」と禁止されていることがあったと明かした。

そのほかにも「ミニスカート、温泉、海、お菓子、カラコン、勝手に髪形変更」が禁止だったとテロップで紹介。

お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が、モーニング娘。'25の岡村ほまれ、山崎愛生、櫻井梨央に「今、禁止されていること、ある？」と聞くと岡村は「スキーも全然行きますし」と返答。保田が「嘘！行くの!?」と驚くと、バーゲンについては3人が口をそろえて「バーゲン、めっちゃ行きます。アウトレットとか大好きなので」と言い、保田を羨ましがらせていた。