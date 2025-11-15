俳優の沢村一樹が競馬場での自撮りショットを披露した。

俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）で馬主「椎名善弘」を演じる沢村。１５日までに自身のインスタグラムを更新し、「美しい芝と広大な観客席を独り占め！」とつづると、競馬場のスタンドから撮影した自撮りショットを披露した。

この投稿にファンからは「独り占め」「『ロイヤルファミリー』の沢村さん、とてもクールでカッコイイです」「こう見ると競馬場って広いんですね！」「鮮やかな緑が見渡せる絶景ですね 気持ちよさそう」「すごい！！！ホンマの馬主さんみたいだ！」「冷静沈着な孤高の馬主役が素敵です！」などの声が寄せられている。

競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた熱き大人たちが家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の２０年にわたる物語。原作は山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞し、日本ダービー、有馬記念の際にスポーツ報知にエッセー「また満員の競馬場で」を寄稿している早見和真氏。佐藤浩市、松本若菜、「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」目黒蓮ら豪華なキャストも話題だ。