「教え方が良いか悪いか。それがテストに出るんだよ」…叱られた国語教師が目指し始めた生徒に本当に力がつく「授業」とは

教育現場に山積する問題を解決するのは、はたしてGIGAスクール構想か、それとも教師の働き方改革か。いずれも大切なことですが、「教師が面白い授業をする力をつけるべきだ」と主張するのは、数々の困難校を立て直した実績がある長谷川博之氏です。では、「面白い授業」とはどのようなものなのか。著書『生徒が変わる「圧倒的事実」の軌跡！ 疾風怒涛の中学生「討論の授業」に挑む』から抜粋してその詳細をお届けします

教え方の良し悪しがテストに出る

大きな失敗体験がある。

初任の年、初めての中間テストの後、私は子どもたちの出来の悪さを嘆いた。平均点50点。一所懸命授業したつもりでいたから、「なんでこんなに出来ないのか」と子どものせいにしたのである。

その時、先輩教師の一人が言った。

「教え方が良いか悪いか。それがテストに出るんだよ」

目を見開かされた。

私の授業は、「指導したつもり」にすぎなかったのだ。

テストは子どもたちの学力を測るものである。同時に、教師の指導の適否（学習内容を子どもたちに理解させることができたか、定着させることができたか）を測るものでもある。

つまり、テストは教師の力、指導力、授業力をも測るのである。

もちろん、「復習して記憶する」という家庭学習習慣が大半の子どもたちに身についていなかったことも出来の悪さの原因の一つだ。だが、おもな責任は私の授業にあったのだ。

嘆くべきは自分の指導力の無さであった。

しかし、我流で改善することはできなかった。自分の授業に絶望し、2週間飯が食えなかった時期もある。毎晩近くの病院で点滴を打って帰った。打ってくれたのは保護者だった。

子どもとの関係は良好なのだが、授業で力をつけてやることができないままだったのだ。

「できない子」をできるようにしてやることができない。その現実に直面して〈自分は教師には向かない、辞めよう〉と本気で考えた時期があった。

「すべての授業は討論に憧れる」

それから四半世紀。師に恵まれ、多くの同志、仲間と出会い語らうなかで私は授業の腕を少しずつ磨き、高めてきた。今の私は、強い強い願いを抱いて、毎年「討論」の授業に挑戦している。

討論とは、教師の指名なしで生徒たちが意見を交わす「指名なし討論」のことである。

指名という方法自体が悪いわけではない。根拠ある意図的な指名は優れた授業の構成要素のひとつでもある。それでも私は「指名なし」にこだわる。指名で授業のテンポが崩れるのが嫌だというものあるが、何より、生徒に自分の意思で立ち自分の言葉で発表してほしいからである。

「討論」であることにもこだわる。一問一答式の授業は、いわば、受身の学習だ。教師が教えてしまうのは簡単である。長々とした説明を繰り返せば、「知識」は入るかもしれない。しかし「実践力」は育たない。国語科は技能教科である。学んだことをコミュニケーションに用いてこそ意味がある。

指名なしで行われる「討論」の授業は、指名して行われる一問一答の授業とは正反対に位置する。

自ら考え、論を構築し、思考を文字化し、立ち、発言し、質問し、反論する。

級友の考えを材料とし、論を再構築する。

そこにいる全員で、真理にたどり着こうとする試みだ。

まさに自主的自発的、能動的な学習である。

こうも言うことができる。

子ども同士が、考えをぶつけ合い、共有し合って正解にたどり着いていく。

討論とは、たとえるならば、山登りだ。

別々のスタート地点から、それぞれの方法で、頂点を目指して登って行く。

声を掛け合ったり、協力し合ったりもしながら。

だから教育の世界には、こんな言葉がある。

「授業は，討論の形になることをあこがれる」

「討論の時に意見が言えるように、勉強」

討論という「山登り」のなかでは、当然、生徒達が困る場面が出てくる。それが、子どもの気持ちに火をつける。

級友が意見を戦わせるなかで、子どもたちには様々な思いや意見が湧いてくる。それを言葉にしたい、でも、出来ない。

もどかしい感じがいつまでも続く。そのとき人は、自分の国語力の低さを実感する。だから、意欲が湧く。

ある生徒は、私に提出した日記に次のように書いた。

国語の授業で、一回も立たなかった。メモをしていた。言い訳はしたくない。

考えても、これというものが出ない。

皆の意見を聞いても、これというものがない。探しても、ない。

力不足。明らかに、ペースについていけない。

読書をしていない。一つの理由だ。本を読み、それでも読む。

それくらいしないとペースから落とされる。

自学で、案を練り、いざ討論へ臨みたい。

自学（自宅での自主学習）をしなければついて行けないことを自覚する。だからすすんで自学に取り組みはじめる。以下は別の子の日記である。

三年生だからやる、ではなくて、それ以外で。

今日みたいな討論の時に、意見が言えるように、勉強。

（中略）

日記もその一つ。怠けない。成長するために。

「歯がゆさに襲われました」

討論では、学力が高い子も例外なく「困る」。ある年の2月、ひとりの生徒が次のような日記を提出した。前日に国語の授業で行われた、菊池寛の小説「形」をめぐる討論を経験しての内容である。

今日の討論では久しぶりに発言できませんでした。とても悔しいですが、聞いているだけでもたくさんの気づきをメモできたので良かったです。

新兵衛は死んだのかの討論のあたりから追いつけなくなってきました。

私は新兵衛は死んで「後悔するような感じ」が「後悔」へとはっきり変わるのではないかと考えたのですが、飛び交う意見を聞くうち、いや、違う気がすると思い、別のパターンを考えてはそれも自分の中で違う気がして、頭が混乱してしまいました。

結局、自分の意見を確立できずに討論が終わってしまい、何とも言えない歯がゆさに襲われました（なんなら本当にかゆかったです）

この生徒は学年中でも言語運用能力においてトップクラスである。

その彼女が「追いつけなくな」り、「頭が混乱し」た。しかも「飛び交う意見を聞くうち」に、自分の考えが揺らぎ、新たな論を構築せざるを得なくなったのだ。

チャイムが鳴るまでには発言の形にはならなかったが、彼女の学びのプロセスには極めて大きな意味がある。

〈自分の考えを明確に言語化できない！ 伝わるように整理できない！〉

この葛藤こそ学びのエネルギーとなる。

その証拠に、彼女は思索に思索を重ねて望み、別の日の授業で大活躍した。そしてその日の日記も、ほとんどが授業における学びや気づき、そして振り返りの記録となった。

討論の授業は一朝一夕にはできない。そもそも教師の学級経営力に支えられていなければならないからだ。「指名なし討論」という言葉を造った向山洋一氏は次のように書いている。

■■■■■以下引用■■■■■

討論の授業は、人間関係の希薄な学級では成立しない。

いかに教師の頭が良かろうと、子どもの頭脳が明晰だろうと、人と人とが力を合わせて、自分も力を出して、物事を解決していく、そこに価値を見出さない集団では、成立しない。自分は入らなくていい、自分さえよければ（楽なら）いい、そういう自己中心的な人間の集まりならば、成立しない。「仲間」同志の人間関係と、「教師―生徒」のそれとが密接でなければ成立しない。

だから求めたい境地なのである。だから求め続けるのである。

■■■■■引用終わり■■■■■

討論の授業には、その学級の実力（思考力・表現力・人間関係の深さ・志の高さ）が如実に表れる。全てを書ききることは到底できない。この短期連載では、4月の「授業びらき」の時期に何をするか、私の具体的な実践を提示していく。

資料は2018年に発行していた国語科通信『言の葉』である。次回では初回の授業の様子を紹介する。

