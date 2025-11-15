菌をまるごと、暮らしの中へ!酢酸菌が拓く新しい免疫と文化のかたち

感染症が複数同時に流行する今、私たちの免疫対策は新たなステージへと進化しています。発酵の世界で長らく“捨てられていた存在”だった｢酢酸菌｣が、免疫スイッチ『TLR4』を刺激できる希少な菌として注目を集めています。お酢づくりの命ともいえる酢酸菌は、にごり酢などに含まれ、再び脚光を浴びる存在に。｢酢酸菌ライフ｣は11月25日の｢いいにごり酢の日｣を前に最新研究を紹介するセミナーを開催しました。

『TLR4』を押す、唯一無二の発酵菌

｢TLR(トル様受容体）｣それは体の免疫スイッチ。イシハラクリニック副院長･石原新菜先生からは、｢多くの人はこのスイッチを持ちながら、実は“押せていない”んです。｣と語ります。中でも“TLR4”は、感染症シーズンの備えとして重要な鍵穴。

その鍵を2箇所も差し込める希少な菌こそが、｢酢酸菌｣とのことで、酢酸菌は、ほかの発酵菌が開けられない鍵穴も開ける、いわば免疫を働かせるマスターキーなんです。」と熱弁されました。

キユーピーの奥山洋平氏が登壇。酢酸菌が持つ糖脂質の特性に着目し、｢食用発酵菌の中で、TLR4を刺激できるのは酢酸菌だけ｣と語り、花粉症や肌のかゆみ、倦怠感などへの臨床的な可能性も紹介されました。かつては“捨てられていた菌”であった酢酸菌が、いまや科学的にも文化的にも新たな価値を生み出す存在へと進化していることを示す内容となりました。

ヤングアニマル最新号に榎原依那が再登場！魅力満載グラビアと話題作が集結

にごり酢が紡ぐ、菌と暮らす文化

かつて酢づくりの過程で“ろ過され、捨てられていた”酢酸菌。その価値が見直され、全国の蔵元が伝統製法による｢にごり酢｣の復刻に乗り出しています。2019年には2社だった取扱企業は、2025年には11社へと拡大。にごり酢は、菌をまるごと残す“発酵の原点”として、今再び注目を集めています。



セミナーでは、庄分酢･とば屋酢店･タマノイ酢の3社が登壇。世代も地域も異なる蔵元たちが、それぞれの想いと製法を語り合い、｢酢酸菌を文化へ｣という共通の目標を共有しました。

菌とともに美しく生きる─岸紅子さんのホリスティックライフ

後半には、ウェルネスプロデューサー･岸紅子さんが登壇。自身の闘病経験や家族のアレルギーをきっかけに｢ホリスティックライフ｣を提唱し、日本の発酵文化に深く共感。｢菌とともに生きることは、心と体を整える豊かな選択｣と語りました。



｢新しいものに出会ったら、手に取り、知り、体験する。それこそが文化を紡ぐアクション｣と岸さん。にごり酢を通じて、蔵元の想いに想像を巡らせながら暮らす─そんな丁寧な日常の大切さが、静かに心に響きます。

“酢酸菌の輪”を広げる鏡開き

セミナーの締めくくりには、登壇者全員による鏡開きが行われました。｢来年も良いにごり酢がつくれますように｣「酢酸菌が皆さまの健康を支えますように｣そんな願いを込めて木槌が振り下ろされると、会場は温かな拍手に包まれました。

いいにごり酢フェア2025



本セミナーでも発表された｢いいにごり酢フェア｣。11月25日の｢いいにごり酢の日｣を起点に、全国の蔵元や飲食店で試飲･試食イベントを開催予定です。発酵専門店を舞台とした催しや、銭湯とのコラボレーション企画など、健康と文化をつなぐ“酢酸菌の輪”が全国各地に広がりを見せています。



菌のちからを信じ、暮らしに取り入れることで、私たちの免疫も文化も、静かに、そして力強く育まれていく。酢酸菌とともに、健やかで豊かな日々を紡いでみませんか?