元モーニング娘。のタレント保田圭（44）が13日深夜、テレビ朝日「上田ちゃんネル」（木曜 深夜1・26）に出演。同じ元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）との“格差”に「正直やっぱり腹は立ちました」と語った。

保田は1998年に2期メンバーとしてモーニング娘。に矢口真里、市井紗耶香とともに加入。翌年に後藤真希が3期メンバーとして加入したが「本当は3人入る予定だったんですけど、あまりにも素晴らしい、スターが来たっていうので（後藤が）1人で加入した」という。さらに後藤が初参加した「LOVEマシーン」でグループ初のミリオンセラーを達成した。

お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「後藤は特別だったんだね。ゴマキはね」と言うと、保田は「特別でしたね。私たちがデビューした時は、コーラスだけだったんですよ。でも後藤は、いきなりバーンと入ってきてLOVEマシーンのセンターに入ったんで、“こんなパターンあんの？”と思って。正直やっぱり腹は立ちました」とぶっちゃけた。

お笑いタレントの古坂大魔王が「いつもピンぼけしたブレた保田圭ばっかりだったもんね。あの当時」上田も「後でキメてるのに」と言うと「後藤真希の後ろで、こう…。ちゃんと写るようにやってました」と工夫していたと明かし、共演者の笑いを取っていた。