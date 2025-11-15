熊本県は13日、芦北町古石の牧場跡地に堆肥の入った大型の土のうが大量に野積みされ、管理が不適切だとして、持ち込んだ業者に改善を行政指導したことを明らかにした。環境に影響はないとしている。

業者は水俣市に本社を置く廃棄物処理業者「吉永商会」。自民党の吉永和世県議が会長を務める。

県循環社会推進課によると、同社は下水汚泥などを芦北町内の施設で粉状の堆肥にして土のうに詰め、本社の加工施設に輸送し、製品化している。

10月下旬、牧場跡地に汚泥入りの土のうが放置され、汚水が流出しているとの情報があり、県は抜き打ちで調査。その結果、土のうの中身は堆肥で、廃棄物処理法違反には当たらないと判断した。近くの井戸の水質なども検査し、周辺環境に異常がないことも確認したという。ただ、雨ざらしだったことから管理に問題があるとした。

同社を巡っては県が7月、本社から悪臭が出ているなどの通報を受け調査。雨水や臭気について改善を求める行政指導をした。

県によると、同社は芦北町の土のうについて「7月の指導を受け、緊急避難的に牧場跡地に移した」と説明。ブルーシートで覆って屋根付きの場所に移す対策を既に講じたとしているという。全ての土のうを町内の施設などに移す改善計画を県に提出した。

市民団体「新生みなまた」（谷口明弘代表）は10月31日、不適正な汚泥の受け入れと保管をしたとして、廃棄物処理法違反の疑いで同社の告発状を県警に提出している。

