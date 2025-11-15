被爆者団体の長崎県被爆者手帳友の会は27日から来月10日まで、米3都市を巡りながら被爆者らの声を届け、核廃絶の機運を高めるツアーを行う。概要を発表する7日の記者会見で、朝長万左男会長（82）は「核兵器保有国の市民にその非人道性を理解してもらい、核廃絶のステップを踏み出せるよう対話と信頼関係を再構築させるきっかけにしたい」と語った。

被爆者運動の継承を目指す活動「ヒバク・ミライ・プロジェクト」の一環で、訪米は2023年に続く2回目。被爆者である朝長会長や本村チヨ子さん（86）、被爆2世や3世など計10人が参加する。

カリフォルニア州では在米被爆者との面会や市民対話集会を予定。続くニューメキシコ州では、原爆開発事業「マンハッタン計画」が始まったロスアラモス国立研究所や、核開発や原子力の科学を伝える博物館を訪問し、米国の核の歴史を学ぶ。12月7日（現地時間）にはハワイ州で、真珠湾攻撃の追悼式典に参加する。

本村さんは「なぜ戦争を始めなければいけなかったのか、戦後現地の人々がどんな思いで生きてきたのかを、相手の目を見て確認したい」と話した。

今回は被爆者が証言するだけでなく、現地市民との対話も重視。集会など10回を超える対話の場を設けるという。

被爆3世で今回初参加となる山西咲和さん（24）は「国や立場が違っても同じ目線に立ち本音で対話を重ねることで、核兵器のない世界への道筋がみえるのではないかと思う」と期待を述べた。（高平路子）