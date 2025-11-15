「日本最西端の駅」として知られる松浦鉄道（MR）たびら平戸口駅（長崎県平戸市）に併設された鉄道博物館がリニューアルし、昭和レトロな雰囲気が鉄道マニアらの注目を集めている。

同駅は1935年、国鉄伊万里線が志佐駅（現松浦駅）から西へ15・6キロ延伸した際に「平戸口駅」の名で開業。同館は松浦鉄道が第三セクターとして再出発した翌年の89年、鉄路の記憶に親しむコーナーとして構内に開設した。老朽化が進んだため駅開業90周年記念事業の一環として改修。10月末にリニューアルオープンした。

内外を茶系色で統一し、雑然とした印象があったレイアウトを一新。鉄道ジオラマやヘッドマーク、計器類、圧力計など、これまでもマニアを虜（とりこ）にしてきた展示物に説明を付けた。床に立てかけていた紺色、白抜きのホーロー駅名標は「旅情」が増すよう目の高さに展示替え。計200点以上の資料が並ぶ。

千葉県松戸市から訪れた専門学校生の清水俊乃介さん（23）は「特にダイヤグラムに関心がある。これだけのものを集約した博物館は貴重。写真に収めて公開したい意欲にかられる」と話した。入館無料で開館は午前9時〜午後6時、無休。

同駅では来年3月末まで、1日乗車券の利用者などを対象に特別デザインの硬券記念入場券（台紙付き、2枚入り）を千枚限定で無料配布している。（福田章）