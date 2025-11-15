長崎県島原市は、来年度廃止予定の島原文化会館（同市城内1丁目）について、施設の耐震性を見極めた上で廃止時期を2031年度まで最大5年間延長する。会館の敷地（島原城二の丸）を含む「島原城跡」が3月、国史跡に指定されたことを受け、史跡地の保存活用計画と整備計画の策定に一定の期間が必要と判断した。

島原文化会館は1974年の建築で地下1階、地上2階建て。島原半島最大の約1200人を収容できる大ホールは、各種イベントを通じて文化振興の拠点となってきた。一方、老朽化も著しいことから市は、維持費の増大や今後の人口減による稼働率低下を考慮。2018年3月の個別施設計画の中で、26年度末での廃止を盛り込んだ。

これに対し、存続を求める市民らが19年、3万9060人の賛同署名を提出。以後も市議会などで再考を求める声が上がるたび、市は閉館する意向を示してきた。

しかし、島原城跡が国史跡となったことで潮目が変わった。

会館は半地下構造のため、廃止に伴う解体工事で二の丸の石垣を壊す恐れがある。そのため工法や費用について文化庁と協議しながら計画作りを進める必要が出てきた。市はそれに要する期間を5年間とみる。

“延命”に向けて市は来年度、会館の耐震診断に取り組む。倒壊の危険性が「低い」とされた場合は、そのまま5年間延長する。「ある」とされた場合も、数値に応じて延長期間を決める。「高い」場合には計画通り、来年度末で廃止する。5年間の運営コストは耐震診断費や指定管理料を含めて約3億1千万円と見積もる。

市教育委員会生涯学習課の中村憲一課長は「存続を望む署名を重く見て、すぐの閉館ではなく利用継続を決めた。ただ廃止の方針に変わりはなく、再度の延長は行わない」と話す。（本山友彦）