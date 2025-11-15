佐賀県有田町外尾町、県陶磁器工業協同組合のギャラリーが、「MONO・NO・SU セラミスツ ギャラリー＆ショップ」としてリニューアルされた。陶磁器の製造・販売に関わる女性を中心に昨年6月から利活用を検討。外からも気軽に入店できる雰囲気に仕上げ、今後は年間を通じた交流イベントにも力を入れる。

組合には有田町や伊万里市などの73社が加盟する。建物はJR有田駅の北側にあり、これまでもギャラリー自体の運営は行われていたが、PR不足などから観光客の利用は少なかった。

改装に向けては35回の会議を重ね、延べ551人が参加した。13日にあったオープニングセレモニーで、検討グループリーダーを務めた文山製陶専務の中島眞由美さん（59）は「組合に加盟する約50社の商品を実際に手にし、購入できるのは県内でもここだけ」とアピール。

ゆっくりと滞在できるように、今右衛門窯や柿右衛門窯などのカップを使い、飲み物を何杯でも楽しめるセルフドリンクバー（500円）も設置した。

15、16日の午後1時からは、伊万里・有田焼伝統工芸士会の会員の指導による本格的な干支（えと）皿ワークショップ（2日間）の1日目がある。参加費8800円で、開始30分前までに申し込む。初日は下絵付けを体験し、12月6日か7日に上絵を描いて完成させる。問い合わせは組合＝0955（42）3164。（糸山信）