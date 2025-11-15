これまで目に親しんだ藍色に比べ、一段も二段も深い藍で描かれた食器類が店内にずらりと並んでいた。

「剣道のはかまなどにも使われる『勝ち紺』の色。もともとは勝利を願う武将に好まれ、武家である鍋島藩ゆかりの大川内山にふさわしいと使っています」

佐賀県伊万里市の大川内山地区にある窯元「太一郎窯」社長の冨永十喜信さん（71）が語る。窯では白磁に藍色で彩色する「鍋島染付（そめつけ）」の伝統を重んじつつ、現代風にアレンジした「藍鍋島」のブランドを提唱する。

大川内山で生まれ育ち、明治大商学部に進学。「もともとは税理士になろうと思っていた」が、かなわずに帰郷。有田町の窯元に勤めた後、25歳で起業した。

伝統ある窯元が得意とする花瓶やつぼなどの大物ではなく、食器などの日用品を中心にした商品構成で事業を展開。陶磁器製の携帯電話ストラップや、日本ギフト大賞2022で「佐賀賞」に選ばれた茶香炉など、他の窯元に先んじるアイデアを出し続けてきた。

大川内山の23窯元で作る伊万里鍋島焼協同組合は今年1月、開窯350年に合わせて組合員が製造する陶磁器のブランドを「鍋島焼」に統一すると発表した。

将来的に組合名の変更も検討していたが、将軍家にも愛された当代最高級の品質やデザインを大切にすべきとの思いから一貫して異を唱えてきた冨永さん。「（量産の技術である）鋳込みや転写を使った陶磁器まで『鍋島焼』として売っていけば本来の価値をおとしめ、最終的には愛してくれていたファンも離れていく」と危機感を募らす。

350年だから動くのではなく、これまでも「伊万里焼」の道を独自に切り開いてきたという自負もある。「組合にとって大きな節目ではあるが、組織の運営や地域との向き合い方など改善すべき点は多い。『鍋島』を名乗ることはそれだけ重い」。歴史と伝統、技術を尊ぶからこそ、厳しい言葉にも力がこもる。（糸山信）