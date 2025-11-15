聴覚障害者の国際スポーツ大会、東京デフリンピックがきょう開幕する。

日本では初めての開催だ。大会の意義と魅力を広め、世界から集う選手を応援する機運を高めたい。

デフリンピックは「耳が聞こえない」を意味する英語の「デフ」と「オリンピック」を組み合わせた言葉で、五輪やパラリンピックと同様に4年に1度開催される。1924年に始まり、100年を超える歴史を持つ。

今大会には80カ国・地域から約3千人の選手が参加し、東京を中心に26日まで21競技でメダルを争う。

日本の選手団は約270人で、旗手に選ばれたサッカー男子主将の松元卓巳選手をはじめ、福岡県ゆかりの14人がエントリーした。目標に向かって積み重ねた鍛錬の成果を存分に発揮してほしい。

競技は五輪とほぼ同じルールで実施される。選手の公平性を保つため、競技中は補聴器の使用を認めていない。

大会は無料で観戦できる。デフスポーツならではの光景に目を向けたい。

陸上や競泳のスタートはランプの光が合図で、審判は笛と旗で合図する。団体競技では選手同士が手話やアイコンタクトで意思を伝える。

声や音による応援は選手に届かないため、今大会を機に手話を基にした「サインエール」が考案された。

例えば、顔の横で手をひらひらさせ、勢いよく前に伸ばすのは「行け！」と選手を鼓舞するしぐさだ。応援方法が分かると、手話がより身近になる。聴覚障害者の日常への理解も深まるだろう。

デフリンピックはパラリンピックよりも長い歴史がありながら、国民にあまり認知されていない。

日本財団パラスポーツサポートセンターの調査では「名称を知っている」と答えた人が38・4％にとどまり、パラリンピックの95・5％とは大きな差がある。今回はこの差を縮める好機だ。

大会運営スタッフで陸上広報担当の河原美幸さんは「ハンディを乗り越えて頑張っている、という感覚ではなく、一人のアスリートとして応援してほしい」と語る。

河原さんは、難聴の子どもを育てる中でデフリンピックの周知に取り組むようになった。選手と接する過程で、耳が聞こえないことが自然だと気付かされたという。

選手は「障害を超えるのではなく超えるのは自分自身、自分の記録」と意気込む。

一心に打ち込める競技に出合い、努力を継続すれば、世界大会への道が開ける可能性がある。それは障害の有無にかかわらず、どのスポーツでも同じだ。

耳が聞こえないこと、聞こえにくいことも多様な個性の一つと捉えれば、デフリンピックの見方は変わるはずだ。今大会の開催を誰もが能力を発揮できる社会づくりに役立てたい。