¡Ú£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¡Û¿À¼èÇ¦ ¥¹¥¿¡¼¥À¥àÆþÃÄ¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ä¤Þ¤µ¤«¤Î´«Í¶¡ª¡Ö¤Þ¤ÀÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¦¥Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡×
¡¡£Ì£Ì£Ð£×¡Ý£Ø¤òÎ¨¤¤¤ëà¥ß¥¹¥¿¡¼½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹á¿À¼èÇ¦¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ò¤Þ¤µ¤«¤Î´«Í¶¤À¡ª
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏºòÇ¯£¸·î¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Î¸å¼Õºá¤·¡¢³èÆ°µÙ»ß¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Ìó£±Ç¯£³¤«·î¸å¡¢º£·î£·Æü¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¸å³Ú±àÂç²ñ¤ËÅÅ·âÅÐ¾ì¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¡££±£²·î£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç¤ÎºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¿À¼è¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î´ë²è¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢º£¤«¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡ª¡¡¤¿¤À¡¢¤¹¤´¤¯¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡¢¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤¬¥¥ì¥¤¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ÇÈÄ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¼¡¤Î½Ö´Ö¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¦¥Á¤ËÆþÃÄ¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿£±£´Æü¤Î¿ÀÅÄÌÀ¿ÀÂç²ñ¤Ç¤Ï¿À¼è¤¬£ÎØ£Ò£É¡¢¹âÀ¥¤ß¤æ¤¡Ê¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡Ë¤ÈÁÈ¤ß¡¢¥Ü¥¸¥é¡õÅ´¥¢¥¥é¡Ê¤È¤â¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Ë¡õé®²¼¤á¤°¤ß¤Ë²÷¾¡¡£Âç²ñÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò·çÀÊ¤·¤¿¥Ü¥¸¥é¤Ë·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¿À¼è¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂÐÀï¸å¤â¥¤¥éÎ©¤Á¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ñ¸«¤Ë¤âÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ºÎé¤Ê¥Ü¥¸¥é¤¬¤¤¤ëÃÄÂÎ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢À®Ä¹¤Ï¸«¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¦¥Á¤ÇÃÃ¤¨Ä¾¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¡£¤Þ¤ÀÃÙ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¦¥Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡ª¡×¤È´«Í¶¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤¿¡£¿À¼è¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤«¡Ä¡£