¡Ú¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û71ºÐ¡¦Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¡ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼55¼þÇ¯¡Ä¸½ÌòÂ³¹Ô¤Î¿¿°Õ·ãÇò¡ÖÆ»È¾¤Ð¤Ç¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¡×
à±ê¤ÎÈôÎ¶áÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£±¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¼çºË¤¹¤ë¡Ö¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÁ°£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤È°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÇÂÐÀï¡£·ãÆ®¤ÎËö¤ËÇÔ¤ì¤ë¤âÀ¸³¶¸½Ìò¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£°£·Ç¯£±£²·î¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ°ÊÍè¡¢Ìó£±£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÌµ²æ¡×¤ò´§¤·¤¿Âç²ñ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥¶¥Ã¥¯¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç¡¢Æ£ÇÈ¤ÏÅÜ¤È¤¦¤ÎÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤¿¡£ÂåÌ¾»ì¤Î¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¤«¤éÂ£´¤Î»ú¸Ç¤á¤ËÊá³Í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥É¥é¥´¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¾¡Éé¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤ÈºÇ¸å¤Ï¥¶¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÇÄÀ¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£·£±ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿Æ£ÇÈ¤Ï¡ÖÂÎÎÏ¤ÎÂ³¤¯¸Â¤ê¡¢¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£°úÂà¤Î£²Ê¸»ú¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯Àë¸À¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¥ê¥ó¥°¤òµî¤Ã¤Æ¹Ô¤¯Ãæ¤Ç¡¢Àï¤¤Â³¤±¤ë¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ÎÁª¼ê¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡¢Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¥¤¤Ç¥×¥í¥ì¥¹Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀï¤¨¤ë¤Î¤ËÆ»È¾¤Ð¤Ç¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê´¶¿´¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤Í¡¢²¶¤Ï¡£¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤ä¤ê¤¿¤¤Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¸½Ìò¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬²¼¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼£µ£µ¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¶Ã°ÛÅª¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¡ÖÂçºå¤âÊ¡²¬¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤¢¤ë¤·¡¢£µ£µ¼þÇ¯¤À¤«¤é¤Ç¤¤ì¤ÐÃÏÊý¤â²ó¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Ê¤ó¤»¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÊÁ°Îã¤¬¡Ë¤Ê¤¤¤·¤Í¡¢Ã¯¤â¡×¤ÈÇË´é°ì¾Ð¡£¥É¥é¥´¥ó¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£