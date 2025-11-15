出来合いのお惣菜、買う頻度は？＜回答数 37,225票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第354回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「出来合いのお惣菜、買う頻度は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「出来合いのお惣菜、買う頻度は？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
お惣菜屋さん風マヨネーズ春雨サラダ
【材料】（2人分）
春雨 30g
キュウリ 1/2本
塩(からめる用) 少々
ニンジン 1/4本
水煮コーン 大さじ 4
プチトマト 2個
サラダ菜 2~4枚
<ドレッシング>
作り置き甘酢 小さじ 2
しょうゆ 小さじ 1
マヨネーズ 大さじ 1
ゴマ油 小さじ 1
【作り方】
1、春雨は火を止めた熱湯に入れて7〜8分置き、水に取ってよく洗い、水気を切って食べやすい長さに切る。
春雨によってはゆでる場合がありますので、袋の表示に従って柔らかくもどしてください。
2、キュウリは斜め切りにして更に細切りにする。塩をからめて水分が出たら水洗いして水気を絞る。ニンジンは皮をむき、せん切りにして熱湯にサッと通し、ザルに上げ冷ます。水煮コーンはザルに上げ水洗いする。プチトマト、サラダ菜は水洗いして水気を切る。
3、ボウルに＜ドレッシング＞を混ぜ合わせ、プチトマトとサラダ菜以外の材料を混ぜ合わせ、サラダ菜を敷いた器に盛ってプチトマトを添える。
辛いのがお好みの方は、ゴマ油の代わりにラー油を加えて下さい。
(E・レシピ編集部)
