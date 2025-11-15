

自衛隊の隊員からの「100kmを歩き続ける訓練に耐える靴下が欲しい」という要望を受けて開発が始まった高機能靴下ブランド「GUTS-MAN」（写真：巽繊維工業所提供）

ミリタリーカラーで、いかにもタフな印象の「自衛隊員向け」の靴下が、一般の人にも人気なのをご存じだろうか？

その靴下とは、「GUTS-MAN（以下、ガッツマン）」のことだ。奈良県橿原市にある巽(たつみ)繊維工業所が製造する商品で、単なる消耗品としての靴下とは一線を画す。

現在、ガッツマンシリーズは一般的な形をしたノーマルソックス、パイル生地のもの、5本指ソックスや滑り止め付きのスポーツ用などを販売中だ。

とくに人気は5本指ソックス。このうち「最強」とされるのが、自衛隊の100km行軍にも耐えうるという「スーパーストロング5本指ソックス」だ。耐摩耗度の品質検査では、通常のスポーツ用ソックスの6倍以上にもなったという。

Amazonのレビューを見ると「やっとたどり着いた最強の5本指靴下」「この靴下以外はもう履けない」「工事現場の味方」「足が疲れない」といった熱量の高い口コミが並ぶ。中には「なかなか破れないので、6年ぐらい履いている。あまりにも丈夫すぎるため、会社の存続が心配だ」と心配する声も。

奈良県の小規模な靴下工場が、なぜ顧客に「究極の耐久性」とまで言わしめる商品を生み出せたのか? その背景を探るべく、同社の会長・巽亮滋さんと、娘であり4代目社長の美奈子さんに話を聞いた。

熾烈な価格競争に苦しんで

巽繊維工業所は1928年に大阪の東大阪市で、美奈子さんの曽祖父・丈太郎さんが創業したのが始まりである。初期の事業は、綿糸の撚糸（ねんし：糸をより合わせる強度を上げる作業）で、主に漁網を生産していた。

次第に事業規模を拡大し、本社を奈良県橿原市に移転し、工場を設立。技術を生かして、大手企業やスポーツメーカーの靴下のOEM生産（相手先ブランドによる生産）を行うようになった。だが、アパレル業界は海外生産が主流となり、国内の市場規模は縮小していく。



巽繊維工業所の外観（写真：巽繊維工業所提供）

それでも同社は地道に営業活動を続け、ライブのリストバンドや引っ越し業者の従業員の靴下などを手掛けた。ただ、「早い、安い、上手い」が求められるOEM事業は、同業者との仕事の取り合いになり、価格競争にさらされやすい。結果として、同社の事業は衰退していった。

当時、社長を務めていた亮滋さんは、その頃の困窮ぶりをうつむきがちに語った。

「出ていくお金よりも入ってくるお金の方が少なくなり、自己資金を投入して……。娘が家業を継ぐと言ってくれた時は、来月がどうなるかも分からない状況でした」（亮滋さん）



会⻑の巽亮滋さんと、娘で4代目社⻑の美奈子さん（写真：筆者撮影）

きっかけは阪神・淡路大震災での経験

会社が傾きつつある最中であっても、亮滋さんは挑戦することをやめなかった。自社で独自商品を作ろうとしたのである。その第一弾となる「ガッツマン」のルーツは、1995年の阪神・淡路大震災にあった。

亮滋さんが兵庫県の取引先へ見舞いに向かった時のこと。そこで、被災者のために働く自衛隊員の姿を目の当たりにした。

「学校の体育館にお風呂を設営したり、瓦礫を撤去したりされている姿を見て、『この人たちのために何か役に立ちたい』という強い思いが芽生えたんです」と亮滋さん。

だが、自衛隊とは何のコネクションもない。試しに地元の駐屯地などに「自衛隊員の靴下を作りたいです」と電話してみたが、「この人、何を言ってるんだ？」という反応で断られてしまった。

しかし数年後、転機が訪れる。会社案内として立ち上げていた自社サイトを見た現役の自衛官から一本の電話がかかってきたのだ。

その自衛官は、長距離の行軍（こうぐん：100km程度を歩く訓練）中、靴下に穴が開き、マメができてリタイアしてしまった経験があると言い、「今回はリタイアできないから、とにかく丈夫な靴下を作ってほしい」と切実に訴えた。

その自衛隊員が注目したのは、亮滋さんが手掛けた5本指ソックスだった。この靴下は1990年代頃から現場作業者に向けて細々と製造・販売されてきた歴史を持つ。

指を一本ずつ編み込んでいくため、普通の靴下を製造するよりも2倍から3倍の手間がかかる商品である。しかし、かつては「指つきで指先の靴下は健康にいい」として、健康関連商品としても注目されていた。

当時の同社は、ゴルファーや野球選手向けの5本指ソックスをOEM生産していたが、強度を追求すると履きにくくなるため、それほど強度にこだわった製品は作っていなかった。

そのため既存の靴下のいくつかをその自衛官に送るも、「これじゃダメです」と突き返されてしまった。亮滋さんは「それならば」と、強度と履き心地を両立させるために機械のシステムを見直し、試作を重ねた。

完成した名もなき「日本製の丈夫な靴下」は、自衛官に「これなら、長時間の行軍にも耐えられる」と喜ばれた。

その隊員から「駐屯地にはパンを売りに来ている人もいる。靴下もそうやって机の上に並べて売ったらどうか？」というアドバイスを受け、亮滋さんは、再度各駐屯地に直談判。展示即売会という形で、靴下を販売させてもらえるようになった。

亮滋さんは会社の車に靴下を大量に載せ、各地の駐屯地に並べて販売した。ある時、隊員たちから靴下の名前を尋ねられ、亮滋さんが靴下に名前を付けていなかったことに気が付く。

「人のために献身的に働く自衛隊員は、ガッツがある」

そう思い、「ガッツマン」と命名。「女性隊員向けの商品もあるんですが、ブランド名はガッツマンで統一しました」と亮滋さん。この商品は、知り合いや上官の口コミで広がり、訓練に必須のアイテムとして少しずつ認知されていった。

1997年には、立ち上げ間もない楽天市場にECショップを開設した。このときは、あえて「巽繊維工業所」の名前を出さずにスタートさせた。当時、OEM中心に展開してきた会社が、自社製品を売り出すのはタブーに近い印象があったためだという。

その後、Amazonでもショップを展開したが、当初は月に数足しか売れず、税理士からも「無駄なことはやめた方がいい」と指摘された。だが、他に良い売り方が見つからず、「希望」という名の細い糸をたぐり寄せるように販売を継続した。

コロナ禍での大逆転劇

2015年、亮滋さんの娘である美奈子さんが入社し、そこから巽繊維工業所は一般消費者に直接販売するBtoCの取り組みを強化する。

美奈子さんは橿原商工会議所のビジネスプランコンテストでグランプリを獲得するなど、話題作りにも尽力した。

そして2019年にはクラウドファンディングサイト「Makuake」で「自衛隊員愛用の高機能靴下ブランド『真の究極の五本指ソックス』への挑戦」というプロジェクトを立ち上げた。「応援購入」で目標金額の40倍を上回り、当時の靴下プロジェクトとしては異例の約427万円という支援額を達成した。



サポーターから400万円以上の支援が集まったクラウドファンディングページ（画像： MakuakeのHPより）

当時の快進撃を、美奈子さんはこのように振り返る。

「Makuakeさんからは『もう少し万人受けするようなサイトデザインにした方が……』とアドバイスをもらったんですけど、父が自衛隊員の方を応援したくてできた靴下なので、ガチガチの迷彩柄のカラーで展開しました」

これらのプロモーションが功を奏し、2020年のコロナ禍に備えて準備を進めていたネット販売が注目され、「自衛隊員が愛用する超頑丈な靴下がある」と口コミが広がり急激に売り上げが伸びたのだ。これには亮滋さんも、「こんなに人気が出るなんて」と驚きを隠せなかったという。



5本指ソックス（写真：筆者撮影）

かつてOEM主体で年商10億円以上あった時代に比べ、巽繊維工業所の現在の年商は縮小している。だが、BtoCへの転換により利益率が高くなった。この利益は、次の投資に回され、新しい取り組みへの参入を可能にしている。



奈良を感じる刺繍を施した「ならまき めっちゃ薄い腹巻き」の開発にも、クラウドファンディングで挑戦した（写真：巽繊維工業所提供）

口コミも悪いもんじゃない

以前は、ネットによい印象を持っていなかった亮滋さんだったが、気持ちに変化が起きたという。

「口コミには悪いことしか書かれないと思っていて、あまり見ないようにしていたんです。でも、娘に『こんなに応援してもらってるよ！』と言われて覗いてみると、実際には肯定的なコメントをたくさんもらえていました。今では自分が元気のない時に、いただいたコメントを読んで頑張ろうって思えています」

「誰かのために」という思いで自社製品を生み出した父、そして父の商品をヒットさせた娘の素晴らしい連携プレー。だが、アパレル業界の国内シェアが1.5％を切る今、今後の舵取りはなかなか容易ではない。これからの展望を2人に聞いた。

「ユニクロさんやしまむらさんと同じ土俵に乗って競争したら、100%負けます。なので、自分たちにしか作れないものを作ろうって思いながら挑戦しています」（亮滋さん）

「5本指靴下って、海外の人にとっては履きづらかったりするんです。なので足袋の形なら履いていただきやすいんちゃうかっていう発想から、『足袋の靴下』を開発しました。今、海外向けのクラウドファンディングを始めています」（美奈子さん）



GUTS-MANブランドでは初めてとなる足袋型(TABI型)のパイルソックスとして、海外向けクラウドファンディングに掲載している商品紹介（画像：Kickstarter「GUTS-MAN Tabi Socks: Japanese Comfort & Durability」）

2人は、この業界の未来を諦めていない。奈良の下町で丁寧に作られた靴下が、いつしか世界に流通する日は近いかもしれない。

（池田 アユリ ： インタビューライター）