

家業を継ぎ、新しい挑戦を続けている4代目社長の巽美奈子さん（写真：筆者撮影）

あまり知られていないが、奈良県は靴下の生産量で日本一を誇る。奈良県橿原市に拠点を置く巽（たつみ）繊維工業所も長年にわたり靴下のOEM生産（相手先ブランドによる生産）を手掛けてきた。

しかし、現在4代目社長の巽美奈子さんが2015年、家業に戻った時、会社は存続できるかどうかの瀬戸際にあった。

美奈子さんの入社当時、社員は両親とスタッフ3人という状況だった。靴下の生産は安価な海外が主要となり、国内生産はわずか9％。その市場を他社と取り合っている、いわゆる斜陽産業だった。3代目社長の父・亮滋さんからは「来月どうなるかも分からない。大変やで」と伝えられたという。

だが、父が生み出した自衛隊員向けの高耐久靴下「GUTS-MAN（以下、ガッツマン）」の可能性を信じ、美奈子さんはその市場展開に尽力。現在は父から代表を引き継ぎ、会社の経営を任されている。

いったいどのように、伝統企業に新たな価値と持続可能な利益構造をもたらしたのか。

祖父から言われた「婿養子をもらうんやで」

幼少期の美奈子さんは、家業である靴下工場の敷地内で妹とともに過ごすことが多かったという。工場の敷地は5000平米ほどの広さがあり、10人ほどのパート従業員たちが素早く靴下の仕分けや検品する作業風景を身近に見て育った。



奈良県は靴下の生産量で日本一を誇る（写真：筆者撮影）

機械の音が鳴り響く中で靴下が作られていく様子を眺めながら、美奈子さんは「うちの会社は靴下屋さんなんや。こんな仕事があるんや」と理解した。

当時、社長を務めていた祖父は、美奈子さんにとても優しかった。ただ一つ、昔からよくこのように言われた。

「将来は、うちの会社を継げる婿養子をもらうんやで」

この言葉は幼い美奈子さんの心に複雑な感情を残した。「なぜ婿養子なのか？」「自分ではいけないのか？」という疑問は、彼女の心の中でくすぶり続けた。

その疑問を直接口にすることはなかったものの、美奈子さんは「もし自分にその能力があるのなら、性別に関係なく自らの力で家業を継ぎたい」という強い思いを抱くようになったという。

仕事を辞めて家業を手伝うことを決意

家業に戻る前の美奈子さんは、大手菓子卸商社で約4年半、営業職として勤務していた。その会社は菓子卸業界で大きなシェアを占め、メーカーから仕入れたお菓子を全国のスーパーへ流通させていた。

仕事は順調だった一方、自身のキャリアをどうするか、深く考えるようにもなっていた。その矢先、家業の得意先だった大手衣料メーカーが経営統合するという噂を聞いた。そのことを父・亮滋さんに伝えたところ、「OEM生産の注文が海外の工場に流れて、仕事が減っている」と打ち明けられた。



製造中の靴下（写真：筆者撮影）

これを聞いた美奈子さんは、家業の経営が最も厳しい状態にある2015年、戻ることを決意。「家業で何ができるかは分からなかったですけど、前職を辞めて、実家に戻ってくるタイミングとしては今しかないと思ったんです」と振り返る。

家業に戻った彼女を待っていたのは、残ってくれたスタッフの元気な挨拶と熱意だった。

「美奈子さん、うちの会社はすごい靴下があるんですよ！」

「すごい靴下」とは、父・亮滋さんが手掛ける靴下「ガッツマン」だ。入社当時、美奈子さんは会社が自社製品を販売していることさえ認識していなかった。

そこで、スタッフの勧めでガッツマンの口コミを見た。口コミには、お客様の「この靴下以外はもう履きません」や「なかなか破れないので、6年ぐらい履いている」など、強い思いが長文で綴られていた。

「お金をもらうわけでもないのに、これだけ熱量の高い思いを伝えてもらえる製品ってすごい。この靴下ってもう愛されてるんだなって思いました」



1つひとつ丁寧に作っている（写真：筆者撮影）

靴下の生産量が日本一を誇る奈良で数多くの靴下を生産し、他社にはないオリジナリティを追求している巽繊維工業所には、これまで培ってきた技術がある。

そこで美奈子さんは、自社製品を打ち出し、BtoC（顧客への直接取り引き）を強化する必要があると考えた。亮滋さんも「下請けは自分ではなかなかハンドリングができないと思っていました。その中で娘が帰ってきてくれて、販路を切り替えられないかと考えていました」と振り返る。

新しい挑戦で利益率が向上

美奈子さんは家業に戻ってから、「ベンチャー型事業承継」という後継者たちが集まる団体に所属していた。そのセミナーの一環として、クラウドファンディングサービスのMakuakeの担当者の話を聞いたり、実際にクラウドファンディングを成功させた後継者たちのトークセッションに参加した。

Makuake側から「自社製品で挑戦してみませんか？」と誘いを受けたが、美奈子さんは「うちみたいな小さな会社にはハードルが高いのでは」と悩んだ。だが、Makuakeの担当者から「地方産業だからこそ、クラウドファンディングを利用して成長につなげてほしい」と背中を押され、考え直した。

2019年にクラウドファンディングで5本指ソックス「ガッツマン」を一般向けに販売。「自衛隊員が愛用するほど頑丈な靴下」と言う売り文句が人目を惹き、SNSなどの影響で商品が広く認知された。

クラウドファンディングの購入者からも熱いコメントが寄せられた。「そういうお言葉を励みにしてモノづくりをして、ちゃんと評価をいただけるように頑張らなくてはいけないなって思います」と美奈子さんは力強く言った。



左右それぞれの足裏形状に合わせて設計しているガッツマン。登山をする人にも好まれているという（写真：筆者撮影）

2024年4月に、美奈子さんは代表に就任。かつてOEMで年商10億円あった時代に比べて規模は小さくなったが、美奈子さんの経営手腕により利益率が大幅に向上し、利益を次の投資に回せるようになった。

亮滋さんは、この利益確保ができたことで、「娘に代を譲る目処が立ちました」と語っている。金融機関からも「後押ししたい会社だ」と評価され、以前とは全く異なる状況になっているという。

その後、ガッツマンだけでなく、新商品である薄い腹巻き「ならまき」をローンチ。既存の顧客に対して新しい商品の情報を伝え、継続的に支援を得ている。



薄い腹巻き「ならまき」を開発（写真：筆者撮影）

子育てと経営の「二足の草鞋」

美奈子さんは2年前に結婚。戸籍上は夫の籍に入ったが、仕事は旧姓のままを選んだ。

実は祖父に言われ続けた婿養子のことが頭から離れず、結婚相手やその両親には「言いづらいな」という気持ちもあり、悩んだ時期があったという。

「（婿養子は取れないことを）両親に相談したら、『全然気にしなくていいよ』と言ってくれました。でも、ここの社長としては『巽美奈子』としてお仕事したいなと思って、今の形になりました」

昨年には第一子を出産し、産後2カ月ほどで職場に復帰した。「自分の席の横にベビーベッドを置いて、娘をあやしながら仕事をしていました」と当時を振り返る美奈子さんの表情には、大変さの中にも充実感がにじみ出ていた。

2024年3月、美奈子さんは大阪商工会議所の「ブルーローズ賞」（女性リーダー賞）を受賞している。その際、奈良県で受賞した初の女性だったことを受けて、30名の受賞者に向けて代表スピーチを行った。

「私が登壇していいのかなって思いもありましたけど、皆さんから『女性というしがらみで生きてきたから響いた』と言ってもらえて。私も、女性として苦労してきたことはもちろんあるけれど、『女性だからこそ、評価されている』という部分をプラスに変えて、これからの糧にしたいなって思っています」

取材が終わりに近づくころ、彼女はふとこのように語った。

「靴下って、どなたとも話が膨らむんですよ。履かない人には『なぜ靴下を履かないのか？』という話題で盛り上がったり（笑）。すごくいい家業で、いい仕事をさせてもらってるなって思います」



これからも親子二人三脚で挑戦を続けていくという（写真：筆者撮影）

