主な米経済指標の発表なし



＊デリマー米労働長官

・１０月のＣＰＩデータを完全には収集できず。

・発表できるかも分からない。

・９月分の米雇用統計は来週発表できると期待。



＊米経済指標動向

・９月分の米雇用統計は１１月２０日。

・８月分の建設支出は１１月１７日。

・８月分の米製造業受注は１１月１８日。

・１０月分の鉱工業生産は発表延期。



＊中国、日本への渡航を短期的に控えるよう国民に呼び掛け

中国外務省は、高市首相の台湾有事を巡る最近の発言で、日本に滞在する中国人の安全に「重大なリスク」が生じたとして、中国国民に日本への渡航を短期的に控えるよう呼び掛けた。

